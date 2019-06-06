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華聞快遞／前4月福建進口消費品同比增長14.5%

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▲台農在福州,張鎧鑛,溫室,嫁接,種苗,育種,農業,農產品。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲台農在福州。（圖／記者蔡紹堅攝）

大陸中心／綜合報導

《福建》前4月福建進口消費品同比增長14.5%

據福州海關統計，前4個月，福建省進口消費品85.7億元，同比增長14.5%，在此影響下，今年前4個月，該省進口涉及降稅的消費品同比增長31.7%，比同期該省消費品進口總體增速快17.2個百分點，對同期福建消費品進口增長貢獻率達61%。

《北京》陸商務部：水果價格將隨應季水果批量上市回落至合理區間

針對近期部分水果價格出現波動，大陸商務部有關負責人5日指出，這主要受短期供求變化、天氣等因素影響，未來隨著應季水果批量上市，後期價格將逐步回落至合理區間，商務部將繼續加強市場監測，指導各地積極推動產銷銜接，切實保障水果蔬菜等生活必需品的市場供應。

《河北》河北省鋼企加快推進超低排放改造

河北省2018年公佈了《鋼鐵工業大氣污染物超低排放標準》，把鋼鐵行業作為大氣污染治理的重點領域，明確新建企業自今年1月1日起執行，現有鋼鐵企業自2020年10月1日起執行。

《上海》上海首次構建中國版全球城市營商環境指標體系

上海發展戰略研究所周海蓉副所長和劉學華博士5日介紹了「全球城市營商環境評價體系構建」的研究背景和成果，研究認為，未來上海應當分階段、分重點、精準化地持續改善符合全球城市功能要求的營商環境。上海市政府發展研究中心周國平副主任指出，開放、競爭和保護應成為未來上海營商環境改革的核心詞。

▲▼上海東方明珠一日遊。（圖／記者謝璩安攝）

▲上海。（圖／記者謝璩安攝）

《四川》挑戰2億℃　中國新一代「人造太陽」實驗裝置啟動安裝

位於四川成都的大陸新一代可控核聚變研究裝置「中國環流器二號M」的全面工程安裝日前拉開序幕，該裝置總體安裝完成後，國際領先的「人造太陽」實驗裝置將在成都誕生，該裝置意在通過可控熱核聚變方式，給人類帶來幾乎無限的清潔能源。

《江蘇》江蘇將制定室內污染　治理機構評級標準

由江蘇省室內環境污染防治學會組織，眾多機構參與制定的《室內環境污染治理機構資質等級標準》、《室內環境污染檢測治理服務規範》標準立項會議，5日在省生態環境廳環境監測中心召開。據透露，此次制定的標準有望在一定範圍內先行先試。

《陝西》陝西首次建立生態環境司法保護基地

陝西省樓觀台國有生態實驗林場，5日舉行秦嶺生態環境司法保護基地揭牌儀式，同日，安康生態環境司法保護基地在安康新機場揭牌，這是陝西首次建立生態環境司法保護基地，今後法院、檢察院在辦理環境資源案件時，將以生態環境司法保護基地為平台，用破壞環境資源刑事案件的犯罪嫌疑人、被告人繳納的生態修復資金等費用，進行修復受損的生態環境。

《山東》濟南基本建成統一大數據平台　市級部門「上雲」率已達96%

適應數位政府、新型智慧城市建設和數字經濟發展需要，今年3月22日，濟南市整合相關部門的業務職能，組建了全新的市大數據局。並已基本建成全市統一的大數據平台，政務訊息資源整合共用水平進一步提高，並逐漸顯現出相應成效；由該市大數據局負責的其他幾項重點工作，也已取得突出進展。

▲▼山東省,濟南市（圖／CFP）

▲山東省濟南市（圖／CFP）

ET快訊
曝孫生「火車便當」真相！網嗆「不是菜都能喇」　張優：人生嘛
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