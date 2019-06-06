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中美貿易需求遞延　朋億5月營收年減15%　

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▲▼半導體產業 。（圖／達志影像／美聯社）

▲中美貿易影響半導體資本支出。（圖／達志影像）

記者周康玉／台北報導

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）今（6）日公布5月營收為4.14億元，年減15.42%，月增6.75%，累積1-5月營收為20.27億元，年減11.57%。朋億表示，年減主要是因應市場的不確定因素而造成遞延現象，由於中國大陸廠擴廠計畫不變，半導體設備後市可期，對產業看法謹慎樂觀。

朋億將於6月24日除息，每股配發新台幣15元，以今日收盤價171元計算，殖利率達8.7%。

請繼續往下閱讀...

朋億為兩岸與新加坡水、氣、化設備及工程大廠，其中化學相關設備市佔最高，目前服務之客戶皆為知名之半導體廠。

朋億表示，受到中美貿易戰影響，大陸客戶從去（2018）年第4季資本支出開始略為放緩，不過，客戶並無取消訂單跡象。

朋億表示，第2季開始，遞延的專案已陸續取得，對中國大陸而言，提升自製率反而成為當務之急，朋億具有當地生產的優勢，影響性相對較低。

雖然美中貿易戰硝煙未歇，但中國大陸仍持續投資興建晶圓廠及建置生產線，中國大陸第1季設備出貨金額達23.6億美元，已是全球第三大半導體設備市場，但與上季相較衰退13％，與去年同期相較減少11％。

設備業者表示，第1季外商在大陸的晶圓廠投資動作明顯放緩，包括三星、英特爾的投資計畫都傳出延後消息，但包括中芯國際、長江儲存等當地業者擴產計畫不變，是支撐設備支出維持高檔的重要關鍵。朋億認為，半導體設備後市仍可期，謹慎樂觀看待產業發展。

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關鍵字：朋億,半導體,營收,中美貿易戰

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