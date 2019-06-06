陸工信部發放5G商用牌照　華為、英特爾、高通均發表祝賀

▲中國聯通「京交會」5G展示台。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

中國大陸工信部今（6）日向中國電信、中國移動、中國聯通、中國廣電等單位發放5G商用牌照，意味著中國大陸正式進入「5G元年」。對此，華為、英特爾、愛立信、高通等企業均積極表態、祝賀，並稱將努力推進5G發展。

大陸工信部正式發放5G商用牌照，標誌著中國大陸正式進入5G時代，消息一出，各大5G產業列上的廠商紛紛回應。

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英特爾方面表示，「我們很高興看到英特爾在中國5G網路部署中扮演重要角色，並將繼續與中國的科技產業生態拓展合作，支持5G不斷方展，也會在全球範圍支持5G的加速發展。」愛立信也表示，中國大陸發放5G牌照將有利於促進該國5G市場的積極發展。

高通方面回應稱，這是全球5G發展的標誌性事件。高通中國區董事長孟樸接受媒體採訪時，熱烈祝賀中國大陸5G牌照發放，並指出，5G牌照的發放將極大促進中國5G網絡、終端、應用和服務的快速發展和成熟，進而為促進社會消費和壯大數字經濟提供新的驅動力。期待繼續與合作夥伴攜手，推動5G終端的快速普及，推動5G技術賦能更多行業。

華為則表示，該公司自2009年起著手5G研究，已累計投入20億美金用於5G技術與產品研發，當前已具備從晶片、產品到系統組網全面領先的5G能力，也是全球唯一能夠提供端到端5G商用解決方案的通信企業。華為指出，將憑藉端到端全面領先的5G能力，全力支持營運商建好中國5G，相信不久的將來，中國5G將引領全球。