理財周刊／美中未來爭霸戰

文／理財周刊 圖／本報資料照／路透社

在習近平領導下，中國喊出「中國製造2025」，舉國上下積極投入，力爭在高科技領域成為世界第一。而美國也要固守龍頭寶座，喊出「讓美國再次偉大」的川普也不是省油的燈，兩強不管在檯面上或檯面下都戰得火熱，中美貿易戰打了又停、停了又打。

究其背後其實是科技戰，而且比貿易戰更複雜，不只是產品和技術封鎖，科技戰的範圍還包括人才、專利和標準三大元素。有消息傳出美國名校已不接受中國學生，這是人才戰。眾所周知，科技業，誰能制定規格誰就是贏家，而科技產品的標準制定，直接牽涉到技術專利，這也是中美角力的主要戰場。

與中美貿易、科技都關係密切的鴻海董事長郭台銘認為，美中貿易談判很快將達成協議，但未來會演變成科技戰，尤其是在AI、5G、8K、半導體等關鍵領域。郭台銘表示：「沒有G20，只有G2，美國、中國競爭，各自定出來的規格標準，未來的世界將是One world、Two system。」他認為台灣要扮演科技戰中的關鍵要角，現在是好時機，「台灣錯過，就會再落後二十年」。

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台北市電腦公會理事長童子賢認為，貿易戰如果持續，全球供應鏈將大洗牌，從零組件到銷售端都會造成影響，台廠短期內將面臨結構調整衝擊。

從華為出口禁制令開始，供應鏈出現美中兩大陣營，一是有十四億人口的中國市場，一是五十六億人口的自由市場。但是否真會這樣選邊站？這些年來，諸多被視為世界工廠的國家已逐步變身為世界市場，如中國、東協各國，甚至非洲國家，依此發展下去，就不是選邊站的問題，而是各取所需，讓自己的國家成為贏家。

來看看泰國，避免在中美間選邊站，泰國已致力於發展5G電信技術。由於中國設備的安全問題，訂單轉向歐洲供應商，諾基亞也已拿下四十二張商業5G訂單，領先華為的四十張和愛立信的十九張。也有消息傳出，華為等中國企業很可能因此無法參與印度的5G網路建設。

中美在5G領域中各有不可取代的優勢，對美國來說，這是一場不能輸的戰爭，而對中國來說，又有非贏不可的態勢，中美兩強，不論貿易戰或科技戰，都打得精彩，蕞爾小國如何從中獲利？端看執政者的智慧與產業界的努力。

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