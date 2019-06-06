華為訂單不減反增　精測第2季估季增雙位數　

▲精測總經理黃水可。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／桃園報導

晶圓測試卡及探針卡廠精測（6510）今（6）日舉行股東會，總經理黃水可釋出今年展望指出，華為禁令並無影響華為對公司的下單，目前看到今年訂單是增加的，目前短期預估第2季雙位數較上季平緩增長。

黃水可表示，對於第2季營運表現，原本預估第2季季增10-30%，目前看來成長趨勢雖然不變，但會偏向平緩的雙位數成長，換言之，可能是達到原本預期的低標。第3季趨勢向上，第4季則還看不清楚。

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受到中美貿易戰影響，衝擊是短期，但公司長期積極布局探針卡市場，還是很有機會維持50%以上的高毛利。

黃水可表示，公司未來兩大方針發展，第一原本客戶一定要守好，第二是全力發展探針卡。黃水可指出，探針卡有400-500億元的市場，未來2-3年都會聚焦在探針卡發展。目前探針卡在AP、RF、ASIC都已驗證過，網通也已小量量產，等10月新廠房、預計第1季產能開出後，探針卡的產能將是現在的2-3倍規模。黃水可強調「客戶都已經在等我們」。

黃水可表示，精測為了提升毛利率，精測主攻All-in-house（一站購足）策略，加上公司本身的自主研發基礎，成本結構勝過其他公司，未來毛利率趨勢還是有機會維持高檔、「50%」以上的水準。

針對華為禁令影響，黃水可表示，從訂單來看華為訂單並沒有減少，反而增加，主要原因是在不確定因素下，華為會提前備貨。

目前精測在上海廠主要客戶就是華為，因為中美貿易戰影響，華為也更積極提高自主研發比例，從高通「3」、海思「3」、聯發科「3」的比例，加速往海思「8」、聯發科「 2」的訂單比例。

儘管華為訂單不減反增，但黃水可仍擔心，中美貿易如果再打下去，供應商就只好分成兩個出貨體系，不僅對公司管理效率大打折扣，全球整體終端需求一起下滑，半導體業全難以倖免，全世界就真的是進了冷凍庫。

▼精測股東會。（圖／業者提供）

