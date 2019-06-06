權王、股王雙雙落難重挫領跌　台股收跌52點力撐10400點關卡

▲台股今天在股王大立光、權王台積電等電子股軟腳下，指數一度失守10400點關卡。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者紀佳妘／台北報導

美股3大指數連續2個交易日收高，不過台股今（6）日震盪收黑，加權股價指數以10409.9點開出，在股王大立光、權王台積電等電子股軟腳，指數最低一度來到10371.08點，摜破10400點關卡，不過尾盤跌幅收斂，終場下跌52.42點，以10409.2點作收，跌幅0.5%，成交值新台幣978.99億元。

類股部分漲跌互見，其中電子股下挫1.01%，金融類股則上漲0.62%。觀察蘋果三劍客走勢，股王大立光（3008）一開盤隨即亮燈跌停板，隨後打開跌停，終場跌幅超過4%，收報3470元；權王台積電（2330）以保守態度看待未來景氣動向，股價同樣開低走低，尾盤下跌3元，以232元作收；鴻海（2317）今天成功扮演穩盤功臣，最高一度來到72元，終場收在71.1元。

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至於金融股部分，國泰金（2882）今天以41元開低震盪，尾盤跌幅0.85%，收在40.75元；富邦金（2881）、玉山金（2884）、中信金（2891）、第一金（2892）等則站在多方，漲幅介在0.46%至0.89%之間。

法人表示，美國聯準會釋出降息的可能性，刺激美股這2天強彈，不過反觀台股，在權王台積電對下季度預期稍微放緩下，造成今天跌幅較重，而鴻海營收創歷年同期新高，以及金融股表現平穩，使得指數相對有撐，不過端午連假在即，投資人不願抱股過節，因此難以擺脫弱勢格局。短線上來看，新台幣匯率成為台股止穩關鍵之一，以及G20峰會中美雙方的互動，也將牽動盤勢。

中美貿易戰持續升溫，造成台股仍有賣壓，中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，短線操作上，建議仍避開受到中美貿易戰矛頭指向的相關類股；另從大方向來看，台股在萬點以上，壓力仍然較大，建議投資人謹慎觀察，拉長布局時間，或採取定期定額方式介入台股。