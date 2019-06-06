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11種製造業遇「急單」想闖關放寬七休一　勞動部下周開會討論

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▲▼製造業。（圖／CFP）

▲針對經濟部擬將11種行業納入輪班間隔例外及放寬七休一規定，勞動部預計下周三開會討論。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

經濟部以製造業因應天災、事變或突發事件、急單等理由，研擬將11種行業納入輪班間隔例外以及鬆綁七休一規定，勞動部預計下周三（12日）召開勞動基準諮詢會討論。

勞基法新制在2018年3月正式上路後，輪班間隔可從原定11小時縮短為8小時，僅台電、中油、台糖等輪班人員適用，而放寬七休一例假可挪移，則須由中央目的事業主管機關評估後交由勞動部審查公告者才可鬆綁規定。

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根據會議議程顯示，因應天災、事變或突發事件為由，輪班制勞工換班間隔休息時間仍以連續11小時為原則，不過因天災、事變或突發事件，可能遇有員工無法到勤、工廠設備搶修、船期交貨限制、民眾生活需求或配合政府政策推動（如農損計畫）等特殊原因，相關人員必須配合工作，有臨時調動輪班換班間隔休息時間的必要，因此經濟部希望能鬆綁輪班間隔規定，變更休息時間不少於連續8小時。

至於放寬七休一規定方面，生產計畫外臨時接到的訂單、客戶臨時插單或交期急迫的訂單等，有交貨期限壓力，且因屬短期性的密集產製，通常須具一定的產製技術，非屬臨時招募替代人力所能勝任取代，而有調整例假的必要。

另外，為因應美中貿易戰衝突轉單或產線移轉回台，而有急單生產需求，考量產業營運與產製特性，以及勞資需求意見，因此經濟部建議印刷電路板製造業等行業可因非可預期性或緊急性需求，得於每7日的週期內調整例假。

這次預估適用11種行業，包括印刷電路板製造業、電子零組件製造業、玻璃製造業、水泥及混凝土製品製造業、塑膠製品製造業、印刷及其輔助製造業、黏土建築材料製造業、食品製造業、金屬製品製造業、機械設備製造業、電線電纜製造業。

至於受影響人數，勞動部官員表示，以勞基法第34條（輪班換班之休息間隔）為例，製造業因應天災、事變或突發事件，擬放寬輪班間隔例外，不過天災事件不會每天發生，加上並非所有勞工受影響，可能是單一、特定的人員，因此受影響人數有限。

勞動部官員指出，勞動部預計12日召開會議，若在場委員傾向可例外的可能性，後續必須進行法案預告，預告結束後，各界意見尚未太多，最後仍須經法規會審查，才能對外公告。

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關鍵字：製造業,勞動部,勞基法,輪班間隔,急單,七休一

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