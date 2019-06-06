端午連假小確幸！油價可望連3降　下周汽、柴油估大降1.4、1.5元

▲民眾加油再等等，國內油價可望連3降，預估汽、柴油價格分別調降1.4、1.5元。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者紀佳妘／台北報導

加油再等等！隨著全球經貿情勢緊張，國內油價可望連3降，預估下周汽、柴油每公升將調降1.4、1.5元，其中92無鉛汽油將來到每公升26.9元、95無鉛汽油28.4元、98無鉛汽油30.4元以及柴油24.8元，不過實際價格依中油9日中午公布為準。

中美貿易戰牽動全球市場的敏感神經，引發市場恐慌情緒高漲，加上美國石油庫存意外暴增，加深供過於求的疑慮，使得國際油價本周走跌，國內油價可望連3降。

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另觀察油價相關的指標原油價格，截至6月5日每桶來到60.99美元，比上周的67.18美元下降6.19美元，至於本周新台幣兌美元匯率與上周相比，本周來到新台幣31.458兌1美元，比上周的31.547兌1美元，台幣略微升值0.089元。

依浮動油價調整機制作業，並在不考量亞鄰競爭國最低價及平穩機制的條件下，預估中油下周汽、柴油零售價格每公升約調降1.4、1.5元，92無鉛汽油每公升26.9元、95無鉛汽油每公升28.4元、98無鉛汽油每公升30.4元、超級柴油每公升24.8元，實際價格依中油9日中午公布為準。