端午前夕睡不著覺買刮刮樂　30歲竹科男爽中200萬！

▲竹科男端午節前買刮刮樂中200萬，圖為示意圖，非中獎者本人。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

端午節前財氣旺！台彩今天(6日)透露，有一名30歲竹科男前一晚睡不著，隔天在新竹市東區「萬寶城彩券行」買張刮刮樂，一刮竟中200萬元，他跟店家說：「難怪昨晚輾轉難眠，原來這就是中頭獎的預兆！」

台彩今天透露，新竹市東區「萬寶城彩券行」刮出一張刮刮樂「鈔票滿天飛」頭獎200萬，幸運兒是30幾歲的男子，身高將近180公分，看起來忠厚老實，平時在科學園區上班。

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店員表示，每到周末有空時，該名男子就會到投注站買刮刮樂，他特別喜歡隨機挑選檯面上一整排的刮刮樂後全數買下，以免漏掉大獎。平時他幾乎都是秒睡，一躺下就睡著，但是在刮出大獎的前一晚，他卻不知為何翻來覆去始終無法入眠，隔天有點精神不濟，隔天下午他睡眼惺忪的來到店內看著陳列在店內的刮刮樂，一樣隨機選了一排後，一口氣買下25張。

他先是刮了幾張，直到刮到刮刮樂「鈔票滿天飛」時，他開始一邊刮、一邊笑，店員問：「笑得這麼開心，難道是中大獎了？」沒想到真的是刮中頭獎200萬，這位竹科男顯得很淡定的把刮刮樂收起來，向店家道謝後並說：「難怪昨晚輾轉難眠，原來這就是中頭獎的預兆！」

台彩也表示，不少民眾趁著端午節相揪買刮刮樂，希望能刮中大獎藉此轉運，可以特別留意特別的徵兆，例如沒來由的失眠，或是夢境反映出中獎徵兆後，把握時機購買刮刮樂後開心中頭獎。

另針對端午節，台彩今年也有推出端午節主題的刮刮樂「真好中」，多達55個5萬5000元的獎項，總中獎率高達50.99%。

▼台彩針對端午推出新刮刮樂「真好中」。（圖／記者戴瑞瑤攝）