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繫好安全帶！油金走勢分歧　是股市的凶兆

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香港發生黃金大劫案，被搶走的81條金條總值近一億萬台幣。 （圖／達志／示意圖）

▲黃金價格上漲、原油價格下跌，這種油金走勢分歧的程度歷來罕見。 （圖／達志／示意圖）

財經中心／綜合報導

在全球經濟成長放緩及中美間的關稅大戰抑制能源需求的潛在憂慮下，近期原油價格徘徊於空頭市場價位，與此同時，金價卻朝著另一個方向走。在避險買盤簇擁下，黃金價格已連續5個交易日呈漲勢，價位來到逾一年來最高。

MarketWatch報導，黃金價格上漲、原油價格下跌，這種油金走勢分歧的程度歷來罕見，且大多時候這種情況都給大盤帶來令人厭惡的結果。Crescat Capital分析師Tavi Costa 4日在推特上指出，貴金屬飆升、油價暴跌的情況，歷史上只發生過3次，「都發生在嚴重的熊市及衰退期間。鄉親們，都繫好安全帶吧。」

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▲▼油金走勢分歧，是股市的凶兆。（圖／翻攝自Twitter／@TaviCosta）

▲油金走勢分歧，是股市的凶兆。（圖／翻攝自Twitter／@TaviCosta

附圖顯示，截至5月31日止的一周，金、銀類股價格至少大漲了5.2%，而油價則大跌8.7%。這種油金走勢分歧自1983年來僅發生過2次，一次為2000年科技泡沫破裂，另一次則為2008年全球金融海嘯，皆造成美股標普500指數重挫，如今貴金屬股價勁漲而油價大跌的情況再現，令人擔憂類似劇本可能重演。

Costa表示，就目前宏觀經濟來看，與去年第4季美股賣壓開始湧現時非常相似。「金價油價比飆升、銅價挫跌、公司債及公債利差擴大，以及信貸市場急遽衰退，再加上聯準會（Fed）評論轉向溫和，在景氣週期的循環末期降息從來就不是一個看漲跡象，而是更強化令人看跌後市的總經訊號。資產泡沫到處可見，經濟情勢正在減弱。」

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關鍵字：油價,金價,原油,黃金,股市,總體經濟

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