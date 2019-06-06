LINE Pay電子錢包功能+1　攜手Visa整合數位支付卡

▲LINE在全球有1億8700萬月活躍用戶。（圖／翻攝LINE官網）

記者姚惠茹／台北報導

LINE Pay今天（6日）宣布與全球數位支付科技領導者Visa達成策略聯盟，未來將結合雙方在金融科技的長才，共同在全球數位支付、轉帳平台及區塊鏈等面向，提供數百位用戶創新體驗，其中包括用戶日常支付、 商戶應用方案、金融科技服務、專屬行銷活動。

針對用戶日常支付，LINE在全球有1億8700萬月活躍用戶，未來在LINE應用程式中，就可以申辦Visa數位支付卡，並且可以隨時將現有的Visa信用卡或金融卡加入LINE Pay帳號，透過行動裝置達到無縫支付。

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同時，LINE Pay表示，雙方也將為用戶帶來多元深度的消費體驗，像是用戶回饋機制、專屬優惠，以及新的海外旅遊支付功能等，以滿足消費者日常生活中的各種支付需求。

至於商戶應用方案，用戶可以透過LINE Pay在全球5400萬家Visa合作的商店使用支付，並獲得獎勵與回饋，並在綁定LINE Pay帳號後，即使沒有透過LINE Pay交易，也能在LINE Pay電子錢包內查詢每筆交易紀錄。

LINE Pay表示，未來計畫攜手Visa透過LINE Pay服務及電子錢包功能推出各種商戶應用服務，加速全球共通支付（globally interoperable payment）的發展。

金融科技服務方面，LINE Pay與Visa將運用區塊鏈技術開發全新的服務體驗，以實現B2B商業模式、跨境支付與替代性貨幣交易等服務。

專屬行銷活動方面，LINE Pay與Visa將共同為2020東京奧林匹克運動會規劃獨家用戶活動，透過奧運前後期間的行銷活動及獎勵計劃，加速日本境內無現金交易的發展。



LINE Pay計畫將支付功能整合至最常使用的單一應用程式，輕鬆完成包含轉帳、網路購物、繳費、機票及住宿預訂、美食外送服務等，並深化LINE Pay與Visa既有的夥伴關係，包括在台灣已經發行，以及日本當地即將在今年發行的LINE Pay Visa聯名卡。

▲LINE用戶未來可望透過平台申辦Visa數位支付卡，並且隨時將現有的Visa卡加入帳號。（圖／LINE pay提供）