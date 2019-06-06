官方版「國境戰隊」漫畫人物登場！　財政部小編再出招...網友熱情回應：移民戰士性感

▲財政部小編再出新招，在官方臉書上，以漫畫形象將守護國境防疫的5個政府機關，化身為國境五戰士，合組成國境戰隊，幽默可愛的人物造型，引起網友熱烈討論。（圖／翻攝財政部臉書）

記者吳靜君／台北報導

端午節假期就在明（7）日，每口入口即化的滷肉和香Ｑ彈牙的米飯，簡直不能沒有。不過現在正面臨中國大陸非洲豬瘟、秋行軍蟲害威脅，財政部臉書今（6）日以漫畫「國境戰隊」，防止非洲豬瘟、對抗秋行軍蟲5道防線化身為戰士，守護可愛又迷人的粽子。

財政部臉書表示，為了防止非洲豬瘟入侵、對抗秋行軍蟲來襲，守護愛與團聚的南北粽，可愛又迷人的吃貨角色。國家有「國家戰隊」5戰士，分別為：航警戰士，是內政部警政署航空警察局；海巡戰士，是海巡署長室Coast Guard；海關戰士，為財政部關務署；檢疫戰士，動植物防疫檢疫局-防疫小尖兵；移民戰士是移民署粉絲團- NIA，穿梭在邊境的國境戰隊。

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財政部提到，端午假期就在明天，每一塊入口即化的滷肉，每一口香Q彈牙的米飯，不能沒有粽子，「吃的是應景，吃的是家鄉味」但是豬瘟未平，蟲災又起，非洲豬瘟疫情延燒，中國、越南、香港、北韓都已淪陷，來自這些高風險疫區的旅客，全面檢查手提及託運行李。

中國大陸又爆發秋行軍蟲疫情擴散，農業作物岌岌可危，台灣將嚴格查緝未經檢疫的活植物或植物產品走私輸入。財政部和權責機關合作落實邊境防疫，讓全民安心過節，民眾的健康和口福，就交給五大國境戰士來守護。

國境戰士的漫畫形象登場，引起網友熱烈討論，有網友：「邪惡的豬瘟狂魔就麻煩對岸維尼演一下」；也有人笑說「移民戰士的屁股莫名性感」；也有網友提議「下次換超級夏亞人」、「很懷舊」等。