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惠譽：墨西哥評級降至「垃圾級別」　信譽5分鐘內遭雙重重擊

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▲▼ 墨西哥國有石油公司Pemex。（圖／路透）

▲ 墨西哥國有石油公司Pemex的財務困境對墨西哥的前景產生負面影響。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

信用評級機構惠譽（Fitch）週三（6/5）下調了墨西哥的主權債務評級，理由是負債累累的石油公司Pemex和貿易緊張局勢造成的風險；而穆迪（Moody's）也將該國前景下調為負面，對墨西哥造成雙重打擊。

根據CNBC報導，惠譽稱墨西哥的評級降至BBB，已經接近「垃圾級別」，因國有石油公司Pemex的財務困境正在對該國的前景產生影響。

請繼續往下閱讀...

惠譽表示，不斷加劇的貿易緊張局勢影響了它們評級的觀點，根據白宮會議結束後不久發表的一份聲明，墨西哥官員試圖逃避關稅，美國總統川普也發誓將在下週對墨施加壓力。

在大多數中美洲移民湧入美國邊境之後，川普威脅如果墨西哥沒有採取更多措施阻止這種流動，將要對墨西哥進口產品徵收更多關稅，

惠譽表示，「增長持續表現不佳，美國總統川普的威脅放大了下行風險。」

穆迪在一份聲明中表示，根據進一步的證明，墨西哥的中期增長正在下降，「無論是由於積極破壞增長的政策，還是由於持續政策的不可預測性，都會產生下行壓力。」

▲▼ 墨西哥總統當選人羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）。（圖／路透）

▲ 墨西哥總統當選人羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）。（圖／路透）

墨西哥總統歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）於去年12月上任，野心勃勃地計劃要建造一座價值80億美元的煉油廠，一家決策評級機構和投資者警告，該公司將可能從更有利可圖的生產和勘探業務中轉移資金。

歐布拉多認為，評級機構是在懲罰墨西哥前任政府的「新自由主義」政策，路透社對過去十年Pemex帳戶的分析顯示，在前任總統恩里克·潘尼亞·尼托（Enrique Pena Nieto）任期內，推動了一項具有里程碑意義的能源改革，而期間債務增加了75％。

在評級消息釋出後，墨西哥比索減弱了1.3％，而墨西哥財政部拒絕對此發表評論。

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關鍵字：墨西哥,惠譽,Fitch,穆迪,信譽評級,Moody's,石油,Pemex

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