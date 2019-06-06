果凍粉送「阿勃勒」種子　郭台銘「滿頭霧水」意外發現按摩妙用

▲民眾送郭董阿勃勒豆莢，聲稱可以敲打按摩。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／台北報導

端午佳節應景，鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘，今天（6日）一早來到小碧潭划龍舟，準備離開的時候遇到熱情的粉絲要求合照，並送上「兩根長黑棒」，讓郭台銘滿頭霧水問是什麼？民眾則是回答可以用來敲敲打打、按摩身體。

郭台銘今天來到小碧潭划龍舟，不管是到達，還是離開，都被大批粉絲包圍要求合照，甚至有暖心的果凍粉知道郭董近來勤跑基層，身體難免勞累痠痛，所以在郭台銘準備離開小碧潭的時候，特別拿出天然的「阿勃勒果子」當作按摩棒要送給郭董按摩，還說「希望郭董身體健康，加油！」只是郭台銘真的不知道是什麼東西，不僅當場拿起來敲打小腿肚，還說「敲起來真的很舒服」，但也連連發問「到底是什麼？」

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其實「阿勃勒」是泰國的國花，其黃色的花瓣象徵泰國皇室，屬於熱帶及亞熱帶植物，一般作為景觀樹或行道樹，因此在台灣十分常見，花期就在5月，初夏滿樹金黃色花，花序隨風搖曳、花瓣隨風而如雨落，所以又名「黃金雨」，花落後結出長棍棒狀的不開裂莢果，長約30到60厘米，1.5到2.5厘米闊，需時一年才成熟，因為扎實堅硬又被台灣民眾拿來敲打痠痛。

▲阿勃勒初夏滿樹金黃色花。（圖／台南觀光旅遊局提供）