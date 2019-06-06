用歷史角度看中美角力　謝金河：這是一場漫長的大國博奕

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

經濟學家陶冬近日向媒體表示，「美國過去百年幹掉四位老二，又說日本失落30年，中國大陸恐3年都拖不了！」財信傳媒董事長謝金河在臉書上發表他對於陶冬說法的看法，他認為，用歷史的角度來解讀經濟問題及國力競賽是相當棒的角度。

謝金河在臉書上寫到，陶冬近日表示，美國在過去100年內幹掉4個老二，分別是英國、德國、前蘇聯及日本，而現在美國最希望能除掉的就是中國大陸。在過去500年內，共發生過16次老大之爭，陶冬指出，其中有12次是靠戰爭解決的，就連20世紀發生的兩次世界大戰，也都是以戰爭解決問題。

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而在這半世紀以來，大家在80年代看到美蘇冷戰、兩伊戰爭、油價下跌，然後是前蘇聯經濟崩潰、戈巴契夫下台、前蘇聯解體、柏林圍牆倒塌以及東西德統一。另一邊是廣場協議後，日圓兌美元快速升值，日本股市、房地產吹出空前泡沫，最後日本陷入失落30年。

而現在場景則變成中美冷戰，過去半世紀，日本、中國大陸經濟之所以能快速扶遙直上，美國正是背後推手，後來美國出手反制，日本就吹出泡沫。謝金河指出，這次中國大陸在壓力中能否突圍，可能要更謹慎，一是高漲的房地產不能吹出泡沫；二是科技創新不能再靠彎道超車，必須要真正創新；三是中國大陸已成經濟強國，必須要適用國際經濟規範。他表示，這是一場漫長的大國博奕，大家必須有耐心慢慢看下去。