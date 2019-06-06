超越瑪丹娜！蕾哈娜自有品牌創6億身家　成全球最富有女音樂人

▲蕾哈娜以6億美元的身價成為全球最富有的女音樂人。（圖／達志影像）

財經中心／綜合報導

富比士雜誌（Forbes）年度富豪榜中，美國樂壇天后蕾哈娜（Rihanna）以6億美元（約190億台幣）的身價成為全球最富有的女音樂人，除了音樂事業外，大多來自她的自有品牌Fenty Beauty系列。

根據BBC News報導，蕾哈娜年僅31歲，距離她發行的上一張專輯至今已經近3年沒有新作品，但她對她的美妝品牌Fenty Beauty與女性內衣品牌Savage X Fenty的經營卻相當有聲有色，也讓她的身價隨之而漲，目前已超過瑪丹娜的5.7億美元、席琳狄翁的4.5億美元以及碧昂絲的4億美元。

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蕾哈娜在2017年9月在化妝品購物網站Sephora推出Fenty Beauty，該品牌與LVMH集團共同持有，在短短最初幾周的銷售額就高達1億美元（約31億台幣），根據富比士估計，這家公司在去年創造了5.7億美元（約180億台幣）的營收。

▲蕾哈娜的名氣為Fenty Beauty做了良好的宣傳。（圖／翻攝自Fenty Beauty官網）

蕾哈娜品牌的成功一部分可歸功於她最初在演藝圈中擁有的名氣，在Instagram擁有7100萬名粉絲的她，總會在新品上市時在社群媒體上發布最新消息，本身就為品牌帶來相當良善的廣告效應，Fenty Beauty因此一砲而紅。

Euromonitor International全球美容經理Hannah表示，「蕾哈娜相當成功的吸引到一票『觀眾』，這些人當中包含許多16-19歲的青年，他們可能不一定聽過她的歌，但她們認識她的品牌。」

除了行銷宣傳外，Fenty Beauty提供40種色號的粉底液，與市面上其他業者做出差別，蕾哈娜成功抓住膚色較暗的消費者，不但消除了人們對膚色的偏見，這種包容的元素也讓她的品牌更加脫穎而出。

今年5月，蕾哈娜與LVMH擴大合作，共同推出精品品牌「Fenty」，走向為高檔服飾、鞋子、飾品及珠寶，這也讓她成為LVMH中第一位創立原創品牌的女性。

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