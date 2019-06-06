Google內部火星文盛行！　TGIF、Noogler菜鳥通通有聽沒有懂

▲Google內部有許多的縮寫、代號「行話」或慣用語，常令新進員工摸不著頭緒。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

換了新工作不免俗的就要面臨到熟悉新環境的壓力，對許多人來說可能是令人心生畏懼的一關，而這樣的情形在Google更是令新人難以招架。

根據Business Insider報導，Google內部有許多的縮寫、代號「行話」或慣用語，常令新進員工摸不著頭緒，一名員工Conkling表示，她在今年3月加入Google，這些內部用語讓她受到極大的文化衝擊，為了瞭解同事們都在談論什麼，她依靠Google的一個內務特殊網站，其功能為幫助員工解碼混亂的代碼名稱。

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該內部網站被稱為「go／what」，一名消息人士稱，該網站是一個內部詞彙表，包含各種常用語，舉例來說，「TGIF」代表公司全員參加的每周例會，「Noogler」代表新進員工的「菜鳥」。

除了慣用語，一些專案的代號基於保密原則並不會放於網站上，只有已經結案或對外公布過的案件代碼才查得到。

對此，Google發言人表示，公司內部確實有常用縮寫和慣用語的詞彙表，但沒有提供解碼的網站，也並非所有專案的項目都有使用代碼名稱。

除了一些字母首字縮寫外，Google內部還有一些其特的代號，例如：「獵鷹」、「黃色潛水艇」等用法，若是新進「菜鳥」們真的無法釐清，內部員工建議，「最簡單的其實就是到處問問。」

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