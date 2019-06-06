不滿歐盟533億元重罰　Google提起上訴

▲美國科技巨擘Google。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

財經中心／綜合報導

科技巨擘Google今年3月遭歐盟執委會以該公司在線上廣告市場的反競爭行為重罰17億美元（約新台幣533億元），Google 5日表示將對此裁罰提出上訴，歐盟執委會則向外媒表示，「我們將在法庭上捍衛這項決定。」

據CNBC報導，歐盟執委會今年3月對Google祭出第三次反托拉斯罰款，他們認為Google濫用它們在網路市場的主導地位，限制了其他競爭對手的線上搜尋廣告，歐盟執委會稱，這樣的作法已經違反歐盟的反托拉斯法律。

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但Google並不能接受這樣的裁罰，外媒《telegraph》率先於4日報導指出，Google將對歐盟執委會的裁罰上訴，這項消息隨後在5日得到Google方面的證實。對於Google將採取上訴一事，歐盟執委會發言人向CNBC表示，「我們將在法庭上捍衛這項決定。」

其實自2017年以來，歐盟已經向Google祭出3次重罰，前兩次分別為針對Android設備和比較購物服務的反競爭行為，罰款金額合計近80億美元，Google當然也對此提出上訴。近日對Google來說可說一波未平，一波又起，因為美國司法部稱計劃對Google進行反壟斷調查，調查其搜尋和其他業務的商業行為。