電子雙王走弱難撐盤　台股遇壓一早跌逾60點摔下10400點關卡

▲美股3大指數連續2個交易日收高，台指期今天則開低震盪，指數仍守在10400點之上。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

美墨有望達成協議，加上美國服務業活動數據轉強，推升美股3大指數連續2天走強，其中道瓊工業指數大漲207點，而費半指數下跌拖累，今（6）日台股跳空開低，集中市場加權指數開盤下跌51.72點，以10409.9點開出，而台指期也震盪走低，指數力守10400點關卡之上。

台股今天在雙王走跌拖累下，指數開跌51.72點，一舉失守10400點關卡。觀察蘋果3劍客走勢，股王大立光（3008）5月營收突破50億元，不過6月營收受華為衝擊恐下滑，今天以3255元開低走低，而台積電也同步開低，一早下跌1.28%，目前在232元附近震盪，至於鴻海（2317）則漲幅近1%，來到71.7元。

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美國經濟數據表現亮眼，美股4大指數漲多跌少，其中道瓊工業指數終場上漲207.39點，漲幅0.82%，收25539.57點；標準普爾500指數也漲22.88點，漲幅0.82%，報2826.15點；那斯達克指數尾盤上揚48.36點，漲幅0.64%，以7575.48點作收；費城半導體指數則下跌10.16點，跌幅0.75%，收1345.1點。

回頭看台灣金融市場表現，台股期現貨周三雙雙震盪收紅，台股在美股強彈激勵帶動下，指數一度大漲逾百點，一舉收復月線關卡，但市場追價意願不足，終場上漲32.5點，以10461.62點作收，成交量967.01元，三大法人合計賣超13.85億元，其中自營商賣超10.58億元，投信買超1.97億元，外資及陸資賣超5.24億元。

台指期昨天早盤同步開高，指數一度飛越10500點關卡，隨後漲幅收斂，尾盤上揚40點，收在10456點，與現貨相較，逆價差5.62點，成交量10萬1521口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1646口至6869口，其中外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少61口至4萬1759口。