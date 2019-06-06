▲鴻海45週年股東回饋再加碼，夏普家電7折起。（圖／翻攝富連網網站）

財經中心／綜合報導

鴻海旗下的富連網今年透過大數據分析，將優惠的產品線擴大並增強品牌多元性，簡化線上購買的步驟並邀請全民共同參與，企圖達成360度全方位的最佳消費者線上購物體驗，滿足不同族群的喜好。活動剛上線，就引起外界討論，首週銷售即打破歷年股東會單週銷售紀錄。

富連網表示，今年股東會的銷售佳績吸引了更多的明星品牌的加入，因此能提供更多超值優惠給鴻海股東朋友。往年最受歡迎的蘋果系列商品，正式於六月起加入這波優惠的行列，包含iPhone 7 plus及iPhone XS MAX都紛紛祭出市場超低價，受歡迎的穿戴裝置Apple Watch也不例外，最低僅68折的驚喜價最受消費者矚目。此外，也集結了眾多家電品牌投入參與，活動商品皆為限量提供，富連網提醒，有需要的鴻海股東及民眾別錯失了自身權益。

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此外，富連網持續專注發展的「富連網家」品牌旗下的各項明星商品中，智能AI音箱的銷售更開出紅盤，限時每台1999的特惠價格，除了贈送KKBOX的串流音樂外，廣播、新聞外，令人期待的O2O服務也陸續上線，包括叫車及全台首創的音箱送洗衣物的服務，首次體驗送洗服務可享5折優惠，根據調查「富連網家」的智能AI音箱的使用者滿意度高達七成以上，同時發現許多民眾已趁此次超低價紛紛入手，搭上智能AI生活的首班車。

鴻海旗下的夏普家電是歷年股東詢問度極高的品牌，富連網表示，1日起富連網同步提供鴻海股東可直接於線上選購，此次夏普推出全品項7折的破天荒折扣，熱門品項有羽量級無線快充吸塵器及4K電視系列等超過百款家電，選購冷氣及冰箱的民眾還可再享3仟元的節能補助。