妹子租屋處熱水器壞了！　求助房東被「五字回應」：這該怎麼說呢

▲原PO傻眼，房東竟然要她自己換熱水器。（示意圖／pixabay）

生活中心／綜合報導

一名女網友租屋處的熱水器壞掉了，告知房東後，卻得到那是「日常消費（耗）品」的回應，讓她相當傻眼，「被她這麼一說，我都不知道什麼才是日常消耗品了。」網友也覺得不合理，「熱水器自己修，這房東有病吧」、「妳可以發存證信函給她」、「誇張欸」。

「是我的認知有誤，還是便宜房租的任何物件都屬於『日常消耗品』？」原PO在臉書社團「爆系知識家」貼文，稱呼房東一聲阿姨之後，告知對方熱水器壞掉了，結果房東完全沒有意願解決事情，還辯稱「那是日常消費（耗）品，既然你們用壞了，就要自己想辦法解決了。」

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原PO表示，真的不知道該怎麼說這個房東，而且後來又得知，原來她住的那棟大樓，「房東大多是又懶又不負責任又小氣，一間房子租給人只負責收錢，你愛租不租的那種大爺房東，而我們這一樓的房客大多是怕麻煩的小可憐。」

▲原PO後來得知，該棟大樓的房東都很「摳」。（圖／翻攝臉書「爆系知識家」）

網友們說，「該不會是因為妳叫她阿姨」、「可以發存證信函吿知房東修繕，如果她在幾天內不修你自行修繕，修繕費從房租扣」、「下次房東就會拿房屋稅單和地價稅單給你，說你住的所以你要付」、「很多人只在意硬體美觀，不在意房東心好不好，後果就是有苦難言」、「如果自己花錢買，要退租的時候我也會順便帶走。」