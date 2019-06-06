郭台銘願簽切結書不黨內互打　「你們看我攻擊過誰？」

財經中心／綜合報導

端午節前夕，鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘，今（6）日早上6：30分左右到新北新店小碧潭划龍舟，郭台銘在划完龍舟後，在岸上受到許多民眾的熱情歡迎，紛紛要求與他簽名、合照，現場民眾熱情高喊「郭董加油！郭董當選！」。

郭台銘結束龍舟活動後上岸與龍舟隊隊員合影留念，也在一件隊衣上寫下「山川鐵人奪冠」，現場也一起高喊「山川鐵人奪冠！郭台銘奪冠！」，此外，許多民眾要求與郭董合照，郭董也都是來者不拒，民眾紛紛高喊，「郭董加油！中華民國萬歲！」、「郭董加油！郭董當選！」

除了與民眾合照外，郭董也沿路發送「果凍財神香包」，郭台銘向民眾表示，「這是我自己包的，昨天包一整個晚上。」據了解，這款香包是由小編團隊自己發想自製，裡面放有艾草、丁香、薄荷、紫蘇、藿香、白芷等六種中藥香料，主要就是依循端午節香包作為避邪驅蟲的功用，上頭寫著「Good Timing」，然後貼著「果凍財神包」的貼紙，以及象徵郭台銘生肖的老虎的圖案，成本不到20元。

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▲郭台銘果凍財神包。（圖／記者姚惠茹攝）

有鑑於郭台銘近日行程眾多，身體可能有些勞累，有民眾拿出天然的「阿勃勒果子按摩棒」給郭董按摩，並表示，「希望郭董身體健康，加油。」郭台銘也表達感謝。而從小碧潭潭邊往回走的路上，郭台銘沿路對民眾熱情打招呼和發送香包，「端午節快樂！拜託、拜託。」，民眾也紛紛熱情回應，「郭董加油！」。

記者也在這段路中向郭董提出許多問題，有記者提問，府方昨日發聲明稱不懂的是郭台銘，郭台銘今回應表示，「政府要有預知事情的能力，並提出解決問題的方案，不是事後諸葛，他們應該告訴老百姓，下半年的經濟情勢為何。」而被問到權貴密室的疑雲，郭台銘再批黑郭司令部，「絕對沒有權貴密室，我沒有權，我有貴，但這是我四十幾年以來自己努力拚來的。」有媒體問到國民黨內要求簽切結書，停止候選人互相攻擊，郭台銘是否會願意簽，他表示當然願意，「你們看我攻擊過誰」。

郭台銘也提到，「今天遇到的景美拔河隊教練，他也提到在十幾年前我們就贊助他，這些是我們過去都不想講。」郭台銘表示，我們希望年輕人有志氣去拚。

▲郭台銘今日一早前往小碧潭划龍舟。（圖／記者湯興漢攝）