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郭台銘小碧潭划龍舟　粉絲包圍瘋搶「果凍財神香包」

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▲▼郭台銘端午划龍舟。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘小碧潭端午划龍舟。（圖／記者湯興漢攝）

記者姚惠茹／新北報導

端午節前夕，鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘，今天（6日）一早6點半左右來到小碧潭划龍舟，郭台銘來到碧潭想到當年就是在這裡和亡妻林淑如約會，並沿途發送「果凍財神香包」造成粉絲瘋搶。

郭台銘今天原本預計早上6:30來到小碧潭划龍舟，結果遇到不少晨運民眾熱情包圍要求合照，並沿途發送「果凍財神香包」，郭台銘首先接受媒體訪問提到，當年就是在這裡和亡妻林淑如約會，已經有很多年沒有過來。

請繼續往下閱讀...

隨後郭台銘大約7點左右來到小碧潭邊，先與當地龍舟隊互動，穿上救生衣之後，龍舟隊成員更是要求在救生衣上面簽名留念，並在講解教學後，親自登上龍舟划船。

郭台銘這次端午節發送的「果凍財神香包」是由小編團隊自己發想自製，就連郭董自己親自動手包了一夜，裡面放有艾草、丁香、薄荷、紫蘇、藿香、白芷等六種中藥香料，主要就是依循端午節香包作為避邪驅蟲的功用，上頭寫著「Good Timing」，然後貼著「果凍財神包」的貼紙，以及象徵郭台銘生肖的老虎的圖案，成本不到20元。

▲郭台銘果凍財神包。（圖／記者姚惠茹攝）

▲郭台銘沿途發送「果凍財神香包」。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼郭台銘端午划龍舟。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘小碧潭遇粉絲。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼郭台銘端午划龍舟。（圖／記者湯興漢攝）

▲郭台銘端午划龍舟。（圖／記者湯興漢攝）

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關鍵字：鴻海,郭台銘,國民黨,總統,端午節,划龍舟

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