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徐旭東偕子徐國安喜迎「裕勤輪」　裕民穩坐台灣散裝航運市值最高上市公司

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▲遠東集團董事長徐旭東（左二）與裕民航運執行副總徐國安（左一）出席裕勤輪命名典禮。（圖／裕民航運提供）

▲遠東集團董事長徐旭東（左二）與裕民航運執行副總徐國安（左一）出席裕勤輪命名典禮。（圖／裕民航運提供）

記者林淑慧／台北報導

台灣散裝航運市值最高的上市公司裕民航運，節能環保船隊再添新兵。裕民航運董事長徐旭東與其子、裕民航運執行副總徐國安5日於日本迎接「裕勤輪」新船，除藉低耗油特性增加獲利外，同時擴充裕民船隊運力。

日本大島造船廠5日舉行命名接船典禮，由遠東集團董事長徐旭東親自主持，並邀請現任亞東紀念醫院院長、前衛生署長林芳郁教授之夫人林靜芸醫師，為「裕勤輪」命名。

請繼續往下閱讀...

隨著造船技術提升，裕民為強化營運效率，持續進行船舶的汰舊換新， 自2012年以來已淘汰19艘老舊船舶，並加入32艘高效能環保新船。目前在中國青島北海船舶重工公司建造之2艘32萬5千載重噸超大型礦砂輪(VLOC)，預計於2020年陸續完成交船。

▲2019紡織徵才博覽會上周六開幕，遠東集團總裁徐旭東出席致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲2019紡織徵才博覽會上周六開幕，遠東集團總裁徐旭東出席致詞。（圖／記者林敬旻攝）

裕民表示，隨著新船的加入，目前旗下自營散裝船隊平均年齡約5.3年，遠低於全球散裝船隊平均年齡約9.8年；另外，裕民的節能船舶載重噸比重超過七成，相較於其他競爭者，保有差異化優勢與競爭力，持續提升經營績效與獲利。

另外，裕民在2018年年初與巴西淡水河谷(Vale)簽訂25年鐵礦石長期運送合約，此合約可提升長約比重，創造穩定現金流量和利潤，初估合約總收入將達新台幣175億元以上，是公司成立以來簽訂的最重大長約。

裕民航運目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪(VLCC)及超大型礦砂船(VLOC)等船型，營運、在建、合資及受託管理的船隊總數達47艘，總載重噸位為658萬噸，海外有新加坡、香港及廈門等子公司，為台灣散裝航運市值最高的上市公司。

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關鍵字：徐旭東,遠東集團,裕民航運,徐國安,散裝航運

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