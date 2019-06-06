摩斯漢堡母公司安心食品　擬投資外送服務及植物工廠

▲摩斯漢堡在台灣經營邁入第29個年頭，安心食品指出，展店持續增加將向 300家店的目標邁進。（圖／資料照）

記者林淑慧／台北報導

摩斯漢堡母公司安心食品表示，經營團隊正在評估新的投資項目，包括擴大外送服務和植物工廠，並透過新增 Kitchen Monitor，善用智慧科技來提升餐飲服務流程。

安心食品表示，經營團隊已積極投入服務流程科技化、自動化的發展，透過新增 Kitchen Monitor 來提升廚房製餐效率。

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摩斯漢堡在台灣經營邁入第29個年頭，安心食品指出，展店持續增加將向 300家店的目標邁進，同步積極拓展海外據點與國際接軌，包含澳洲、上海、廈門等地區。

安心食品表示，雖然在大陸的轉投資仍處於虧損狀態，仍將與日本摩斯攜手以六省一市為基礎，加速拓展至其他區域，並開發符合在地口味之商品，擴大營收成長幅度並追求獲利。

依據財報，安心食品2018年合併營收 達52.52 億元，年增 6.77%，稅後純益為 1.41 億元，年減 16%，每股稅後純益（EPS）為4.36 元；截至去年底為止，全台總店數為265家店，新增7間新門店。

另外，安心食品今年在台灣證券交易所協同櫃檯買賣中心舉辦的「第5屆公司治理評鑑」中，與686家上櫃公司競爭，今年再次榮獲「公司治理評鑑」最高級距前5%排名，連續4年獲得排名前5%的殊榮與社會肯定。