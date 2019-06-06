先探／營建營造類股逆勢飆漲

近期盤面最強勢族群，當然不能不提到營建營造類股，受惠台商回流以及選舉行情，國建、冠德、基泰、雙喜值得留意。

文／吳禹潼

由於美中貿易戰促使台商回台設廠的趨勢增溫，今年台商回台的投資金額已經成功達到先前政府所設下的三千億元關卡，而如今在貿易戰戰線持續拉長的情況下，台商回流所帶動起投資熱潮，應該能讓營建類股包括：冠德、興富發、華固、長虹、國建、基泰、達欣工、德昌、雙喜、中工，都有望大大受惠。

營造建築指數創新高

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再加上根據過去幾次台灣總統大選的經驗，台股通常從選前半年開始，就會拉出一波所謂的選舉行情，其中當然也包含了以內需為主的營建與營造業。確實，若是從近期的上市營建指數來看，整體漲勢可以說是十分凌厲，日前已創下近四年以來新高點，在當前電子股稍弱、資金大量移轉的過程當中，營建與營造類股確實屬於盤面表現較為突出的族群之一。

而表現最強勢的個股，當然不能不提到股價連番大漲的冠德。冠德第一季受惠推案「微山丘」售出二戶大幅挹注獲利，第一季稅後盈餘達一．二五億元，ＥＰＳ則寫下○．二五元成績，比去年同期的獲利增加了六．六倍，再加上冠德今年主要共推七大案，案量總計高達三○○億元以上。

據了解，冠德目前手上仍擁有總銷價值約二○○億元的「冠德信義」、以及「微山丘」、「湖水映」、「A19站共構宅案」，另外還有去年底已經完工的「冠德大境」等數個大型案件，也都持續在銷售中，預期這些案件的銷售將能持續穩定的對今年整體業績有所貢獻，因此，法人多半認為，冠德今年整體營運動能將比去年好上許多。

國建今年也有四大案完工可陸續貢獻營收，其中總銷三三億元的「國泰賦都」、總銷十三億元「國泰昕春」以及總銷四五億元的「國泰層峰」分別都已經出售六至九成，而高雄的「國泰聚」總銷約十六億元，已經於五月開始公開銷售，因此有望帶動業績走揚。另外，營建股中的獲利王長虹，去年繳出了ＥＰＳ十四．三四元的成績，日前宣布將配發七元現金股利，以目前股價計算，現金殖利率將近八％。今年預計將推出四大新案，包括彰化社頭的「長虹大鎮」、台中梧棲的「長虹天擎」、位於台北市木柵的「政大首席」以及總銷三十億元的「央北新店案」都將陸續推出，四大案分別在明後年完工，開始挹注營收。(全文未完)

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