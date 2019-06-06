▲勇敢追夢！有元力超人陪你拍，把握登上大螢幕好機會。（採訪撰稿／記者吳思瑤；攝影剪輯／記者謝盛帆）

▲元力超人與主持人關韶文開心合影，完成元大權證「夢想牆」活動第一關。（圖／記者謝盛帆攝）

記者吳思瑤／台北報導

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人因夢想而偉大！每個人心中都有夢想，有人夢想環遊世界，有人想挑戰巔峰，不管是多大多小的夢，都是使人進步的原動力。「元大權證」支持夢想的倡議，鼓勵投資人進入權證市場勇敢築夢，於5月31日起舉辦元大權證「大挺你的夢」網路活動，只要進入元大權證「夢想牆」網站，上傳自己的夢想及照片，並分享到Facebook，就有機會獲得58,888元圓夢金。

▲元大權證「大挺你的夢」特別打造元大權證夢想車，即時秀出你的夢想。（圖／記者謝盛帆攝）

網路活動正式開跑將持續到6/30，實體「夢想牆」體驗活動也在上週6/1、6/2連續兩天登場，主持人關韶文一到現場就被這台超大型LED螢幕車嚇到，直說：「這台元大權證夢想車也太大了吧！」除了有實體夢想車，現場還有元力超人現身幫你加油打氣，一起拍照比muscle，同時把照片和夢想上傳至大螢幕，就有機會抽$58,888圓夢金。

▲小螢幕登上大螢幕，把握機會勇敢追夢，就有機會獲得58,888元圓夢金。（圖／記者謝盛帆攝）

除此之外，同步推出「元大權證LINE官方帳號」，更是權證史上創舉，提供超強五大攻略，從「模擬交易」開始，給予50萬元模擬金，輕鬆交易權證，每天還能重置一次，讓投資人有無限暢玩的投資勇氣；而「智慧搜尋」可以從萬檔商品中挑出好權證；還有即時提供「熱門股票」資訊找標的一次搞定；最後的「權證教室」學習豐富的權證教學內容，隨時溫習就能上手。

▲完成夢想牆活動，別忘了加入LINE官方好友，就能免費獲得鮮肉紅茶，並提供多項有趣的活動等你來參加。（圖／記者謝盛帆攝）

完成拍照、上傳、加入LINE好友三步驟的民眾，可以領取特製的限量元力超人鮮肉紅茶，還能參加抽『元力超人』貼圖，同時也別忘了綁定帳號限量送7-11禮券，從學習權證新知中拿不少好康。如果不了解權證操作的朋友，可以使用LINE當中的模擬交易練習身手，從7月開始會舉辦一系列「權民模擬大賽」，提供約70萬的高額獎金，邀請各路好手一起參加權證模擬排名賽，想獨自單打PK或呼朋引伴組團參賽爭取雙倍獎金，每月統計排名發獎金。

▲台北地區舉辦三場「夢想牆」體驗活動，6/8最後一場實體活動在花博公園與元力超人面對面。（圖／業者提供）

元大權證「大挺你的夢」提供嶄新的權證擬真交易平台，在學習中深入了解投資技能。而「夢想牆」體驗活動最後一場，也即將於6/8圓山花博公園花海廣場舉行，想和元力超人面對面合影，換取免費鮮肉紅茶的同時，夢想也正在向前邁進。

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