張忠謀交棒一周年／劉德音遇二大挑戰　接班感言「這工作不簡單」





▲台積電董事長劉德音。（圖／資料照）

記者周康玉／新竹報導

適逢台積電創辦人張忠謀交棒一周年，台積電董事長劉德音5日首度挑大樑，主持股東會。對於當了一年董事長的感想，劉德音表示，做了董事長後，其實就等於離開經營團隊，得從外部來看，但董事長這工作「其實不簡單」。

去年6月，劉德音接班的這一年來，第一個挑戰就是面對中美貿易戰從去年下半年的發酵；再者，是兩度的重大意外事件，一個是8月的電腦病毒事件，另一則是今年初的光阻液事件。前者認列損失25.96億元，後者則虧損61億元，有形的數字看得到，但無形的商譽損失，卻難以估計。

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劉德音股東會時談到的中美貿易戰，只談實際發生的影響，不做任何評論，是因為「評論了也沒用」，畢竟大環境無法預測，也控制不了；相對而言，內控的疏失才是他真正在意的。

劉德音在股東會致詞時，就先把資安問題列為三大重點工作之一。在股東會後記者會時，更坦言不僅對網路安全的投資是「沒有止盡」的，連人員都有重整，台積電對此事非常「嚴肅以對」。

除了迎接上述兩大挑戰，劉德音在第一次主持的股東會，也被難纏的小股東「挑戰」數百分鐘。像是一名小股東多次發言超時，劉德音一開始提醒他不要超時，但該名小股東太過熱烈，每每超時，欲罷不能，被司儀提醒時，雙方一度差點引起口角，劉德音反而即刻緩頰表示，「對他寬限好了」。

「光阻液事件是因為在某一個製程特別敏感，無法在晶圓上洗淨，但其他同樣製程沒發生問題，這是有『miss（疏忽）』...」對於小股東針對電腦病毒和光阻液事件提問，劉德音刻意減少技術用語、用白話解釋事件。

劉德音說，雖然小股東們發言多了一些，但他希望台積電能呈現透明化及公開的公司治理形象，希望股東能看到這一點。

接班一周年，劉德音也特別感謝董事會與經營團隊。劉德音表示，這一年來主持董事會過程中，發現董事們非常有智慧、有經驗，這點也確保台積電的公司治理；在經營團隊方面，他希望能針對全體員工核心價值加強落實，這是他未來努力的方向。

