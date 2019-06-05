益航三年改革有成　目標每年配息上看2元股利

▲益航未來將專注本業，為現有事業體爭取策略投資夥伴，希望未來每年能配給股東1.5到2元的股利。（圖／翻攝自大洋百貨官網）

記者林淑慧／台北報導

益航改革再出發，營運現成效。益航董事長郭人豪今（5）日表示，出售香港凱升控股取得9.8億元獲利之後，將專注本業發展，包括航運、大洋百貨及友成融資租賃，以每年能配給股東1.5至2元股利為目標。

益航表示公告出售轉投資之香港凱升控股每股處分價格為1.94港元，出售總價款為5.55億港元，扣除稅費等處分利益為2.5億港元，換算新台幣約9.81億元， EPS獲利貢獻約1.55元，預計將在第二季入帳。

請繼續往下閱讀...

郭人豪指出，益航是一家擁有資產且具資產重估利益的公司，因此在2016年7月決定投資接下益航，目前其持股約6%，也陸續增加持股；益航在其管理下也發揮營運績效，公司三年來每年營業利益都增加約25%。

「今年對益航來說，是開始收割的元年，」郭人豪說，在出售香港凱升持股後，目前滿手現金，未來益航將專注本業，為現有事業體爭取策略投資夥伴，希望未來每年能配給股東1.5到2元的股利。

依據財報，益航2019年第一季合併營業收入為21.41億元，年增5.36％，合併淨利2.26億元，年增46.46％，淨利歸屬於母公司業主為1.39億元，每股稅後盈餘（EPS）為 0.22元，相較去年同期的0.13元，年增69.23％。