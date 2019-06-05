華為效應前哨　大立光對6月看法保守敲響警鐘

▲大立光執行長林恩平。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

大立光今（5）日公布5月營收為50.27億元，是連四個月成長，也是近五年同期新高。然而大立光卻對6月看法不妙，表示「看起來會下滑」。法人表示，由於華為是大立光主要大客戶，大立光對下月營收保守，也敲響華為事件對台廠供應鏈效應的警鐘。

大立光5月營收較上月成長1%，較去年同期成長16%，前五月累計合併營收198.41億元，較去年同期成長19%。

請繼續往下閱讀...

大立光5月營收符合先前「不會比4月差」的預估，算是達標，然而對於下個月看法，大立光轉趨保守。大立光表示，因部分客戶需求減弱，6月看起來會下滑。

由於近期華為受到國際多家大廠抵制，市場也傳出華為近期的狀態確實不明朗，記憶體模組廠群聯董事長潘健成日前表示，華為從五月中旬就未雨綢繆地積極掃貨；台積電董事長劉德音今日更證實，從訂單來看，已看到華為今年需求有下降。

日前亞系外資示警，華為占大立光業績占高達三成，認為華為事件若愈演愈烈，對大立光6-9個月表現非常不利，並預測華為在6月分就會先砍中低階手機訂單2-3成，甚至可能影響年中的新機發表，影響供應鏈出貨。

大立光將於6月12日舉行股東會，在近期受到貿易戰影響，加上大客戶華為禁令延燒，是否影響大立光旺季出貨及下半年展望，都是投資人關切的焦點。