華為事件亂了套　台積電南京廠擴產放緩　

▲台積電南京廠。（圖／資料照）

記者周康玉／新竹報導

中美貿易戰衝擊半導體。矽智財大廠ARM受制於華為禁令，影響台積電對華為出貨，華為面臨斷鏈危機。台積電董事長劉德音今（5）日表示，台積電一向自主研發，是否能出貨給華為，依據「US-content」，而不是看新訂單還是舊訂單，且依照台積電內部的出口管制系統，一切都是公開有數據的，因此答案是「可以的」。

然而去年第3季在中國大陸啟用的南京廠，主要供應的是大陸內需市場，劉德音坦言，南京廠才剛起步，但因為華為受到一些阻力，內需對高階智慧機需求放緩，讓南京廠的「loading」有下降趨勢，也因此考慮是否放緩擴廠計畫，但目前會按原定計畫，今年底晶圓的月產能要達1.5萬片，明年底達2萬片。

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劉德音表示，從訂單來看，華為今年的需求確實是降低的，但因為涉及客戶，他無法給評論，也無法分辨需求下降的原因，究竟是大環境景氣原因，或是智慧手機賣不好的原因。

對於華為事件可能會延遲5G發展，劉德音直言「短期一定有影響」，像Google暫停支援華為的Andriod軟體更新後，市場就會出現很多疑問，影響終端需求，但5G和AI是不可改變的趨勢，長期對產業還是充滿信心。

劉德音分析目前台積電手機、高效能運算（HPC）、物聯網（IoT）、車用等四大動能，其中，HPC在CPU、GPU帶動下動能最強，IoT則是規模還小，但成長百分比較快；車用最近也稍微比較慢，但等庫存清除後，長期看還是發展很快的一區塊。

對於中美貿易戰，劉德音同意美國半導體協會（SIA）聲明，兩國貿易緊張對半導體產業很不好，半導體是開放性產業，沒有地域問題，希望中美雙方能重視此事對產業的不良影響。

今年維持成長有疑慮

對於下半年展望，劉德音表示，目前看來第3季會比第2季好，第4季又比第3季好，換言之，營運將呈現逐季上揚；但貿易戰還在繼續，所以不能保證此趨勢，要等6月下旬再觀察。會好轉的原因，劉德音說，主要來自於HPC和多家品牌智慧新機將發表，7奈米是最先進的製程，有絕對競爭力。

劉德音表示，台積電是大家的代工廠，需求是大家加起來的，目前看到終端需求會下降，因此今年是否維持成長目標，要等七月法說會時才會比較明確，目前變數還是太大。

