　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 找降價房 | 保險

職災保險法草案重點一次看！　老闆沒幫勞工加保最高罰300萬

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼工人,勞工,工地,施工。（圖／記者季相儒攝）

▲《勞工職業災害保險法》草案將在明天釋出、預告，各界在8月4日前可提出意見。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

《勞工職業災害保險法》是總統蔡英文重要的勞動政見，勞動部明（6）日將正式預告，擬將4人以下企業列為強制納保對象，投保薪資上限為7萬2800元、下限則訂為基本工資，預估可新增30多萬名勞工列在受惠範圍之內，不過若雇主未依法申報，勞工一旦發生職災，並請領保險給付，最高可處以300萬元罰鍰。

《勞工職業災害保險法》共有6章106條，明天勞動部將正式預告，各界在8月4日前皆可提出意見。這次以「擴大納保對象」為目標，只要受僱於登記有案事業單位勞工，不論僱用人數，全部納入保障範圍，而臨時或短暫受僱於自然人雇主的勞工，納為特別加保對象，未來可到便利商店等繳費即可投保。

請繼續往下閱讀...

根據勞動部統計，現行參加勞保投保單位數為56萬餘家，勞工人數1038萬人；單獨立法後預估將增加納入4人以下投保單位14萬餘家、約30萬人。為保障職適當職災勞工及其家屬生活，並合理分攤雇主勞基法職災補償風險，投保薪資下限擬採基本工資，包括部分工時也須以基本工資投保，而上限則訂為勞退提繳級距第8組第44級為7萬2800元，可涵蓋超過9成勞工薪資水準。

至於保險費率部分，2018年精算報告建議，規劃施行時按照最新一次勞保職災保險行業別費率表，平均費率為0.21%，來收取保費，不足的部分由累存的保險基金攤提，等到下一次精算報告出爐後，再決定是否調整；若以平均投保薪資計算，雇主負擔每人每月的職災保費將從66元調整至75元。

勞動部勞動保險司司長鄧明斌表示，雇主須在勞工到職第一天申報加保，若未依法加保，將處以2萬至10萬元罰鍰，並可連續處罰；若勞工在未加保期間發生職災，並請領保險給付，罰鍰將提高至10萬元以上，300萬元以下。

ET快訊
洗澡看不到O毛？醫曝「中8點症狀」身體出毛病　網崩潰了
保險套每盒數量分「3、6、12」？他神解背後原因　網笑噴：婚

關鍵字：勞動部,勞工職業災害保險法,預告,職災,雇主,勞基法

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

華為事件亂了套　台積電南京廠擴產放緩　

職災保險法草案重點一次看！　老闆沒幫勞工加保最高罰300萬

政府挺小微企業訂立目標　合庫成立專案貸款助攻

罕見提早公布財報　鴻海5月營收年增10.69%創同期新高

國稅局稅務輔導4案成功　匯回資金逾百億元

中美貿易戰衝擊市場信心　台化砸16億投資複合材料搶攻藍海市場

佳世達聯合艦隊效益貢獻　5月營收年增7.97%創新高

年輕人有救了！郭台銘提破解低薪4部曲「成立薪資大平台」

MSCI調降台股權重生效　外資5月出走近630億元

先探／謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

賀一航就像爸爸一樣.. 　KID不捨：好想他繼續發長輩圖

賀一航「生病也要繼續工作」　兒子忍淚：他最喜歡帶給大家快樂

用吸的剉冰！台中古早味飲品　「粉圓+粉粿」滿滿1杯只要50元

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

賀一航大腸癌病逝 　享壽64歲 老婆悲痛大哭

大阪海鮮居酒屋！滿池活魚任釣 現煮高級火鍋+炸物爽度100％

華為事件亂了套　台積電南京廠擴產放緩　

職災保險法草案重點一次看！　老闆沒幫勞工加保最高罰300萬

政府挺小微企業訂立目標　合庫成立專案貸款助攻

罕見提早公布財報　鴻海5月營收年增10.69%創同期新高

國稅局稅務輔導4案成功　匯回資金逾百億元

中美貿易戰衝擊市場信心　台化砸16億投資複合材料搶攻藍海市場

佳世達聯合艦隊效益貢獻　5月營收年增7.97%創新高

年輕人有救了！郭台銘提破解低薪4部曲「成立薪資大平台」

MSCI調降台股權重生效　外資5月出走近630億元

先探／謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

寶可夢超巨大化！第八世代正統續作《寶可夢 劍/盾》公開詳情

Two Door Cinema Club隔六年實現承諾　8月首度來台開唱

不斷更新／閃電俠陳晨威場內全壘打　8局桃猿7：0統一

日本捲捲冰ROLL ICE CREAM FACTORY將登台　預計7月進駐微風南山

準到爆！和12星座交往「哪裡最累」　OO情人想壞壞…那裡累炸了

奧客想棄單！網紅「密語暗示」暗諷：你韓國瑜？　他立刻刷卡付錢

台南新設施7米高衝進球池裡　「光雕瀑布溜滑梯」五歲以下免費

「消滅西門町攤販」一年檢舉上千次！魔人曝光被打　4次報警

快訊／索羅門「100日大限」決定是否斷交台灣！　外交部火速回應了

芒果產季來臨　黃偉哲：全力辦好台南國際芒果節為農爭利

財經熱門新聞

直擊！鴻海總部曝光　工程師證實..

新即時電價　下午1到3點不吹冷..

王文洋跨海追遺產　獲得首勝

郭台銘親寫32字　痛批中時是最..

鴻海總部直擊！員工好幸福　生一..

郭台銘與韓國瑜哥哥國小同班！　..

郭台銘憶當年創業艱辛　45年老..

高利活儲吸睛　銀行向年輕人招手

不小心轉錯帳戶　銀行要經對方同..

為台灣找出路！　11日郭台銘與..

郭台銘邀蘋果執行長庫克來台　協..

郭台銘分享與前妻林淑如昔日合照

韓國瑜造勢大會高人氣　林伯豐大..

庫克：陸不會將蘋果視為貿易戰目..

更多熱門

相關新聞

家樂福、中視違《勞基法》遭罰百萬

台北市政府勞動局5日公布108年度第6次違反《勞動基準法》名單，共計有119家企業上榜，其中以家樂福（家福股份有限公司）受罰金額最高，達140萬，主因是未經工會或勞資會議同意使勞工延長工時、未經工會或勞資會議同意使女工於午後10點至翌日清晨6點間工作。而針對裁罰，家樂福也正在進行訴願中。

中美貿易戰加劇　Q3人力需求不如去年

景氣差？全台放無薪假人數攀到626人

賺翻了！勞動基金2019前4月大賺2694億

政府KPI調查　衛福部登榜首

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

14歲被性侵！荷蘭少女接受安樂死

喝珍奶便秘5天　肚裡都是圓陰影

男友太嗨！2女肛門「爆出粉鮑魚」狂噴血

孫生公園「火車便當」搏鬥童顏超兇妹！愛的畫面全被拍

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

男賊闖宅被女屋主強綁床上「壞壞」

好心載加油男！她外套「被沾精液」崩潰

連吊桿車都考到！辣妹超猛4證照網看傻

女星大陸猛賺1.4億　返台「卡這關」錢全沒了！

她貼字條「請長眼」老公傻眼　婆婆小叔神回

台體大系主任爆不倫　竄改空姐女友成績

21歲女咳半年　住院5天肺腺癌亡

小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！感謝老闆陳建州

澎恰恰「偷拍光碟案」　首度向女主角道歉

更多

最夯影音

更多

楊丞琳生日會要考試！　3分30秒作答..全場一片靜默XD

賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！

糗大！他瞞孕妻帶小三出國被抓包 行李「塞滿情趣內衣」遭岳母痛打

余天悲痛：最後一面都沒見到　賀一航病逝「好友一個一個走了」

賀一航就像爸爸一樣.. 　KID不捨：好想他繼續發長輩圖

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面