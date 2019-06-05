職災保險法草案重點一次看！　老闆沒幫勞工加保最高罰300萬

▲《勞工職業災害保險法》草案將在明天釋出、預告，各界在8月4日前可提出意見。（示意圖／記者季相儒攝）

記者紀佳妘／台北報導

《勞工職業災害保險法》是總統蔡英文重要的勞動政見，勞動部明（6）日將正式預告，擬將4人以下企業列為強制納保對象，投保薪資上限為7萬2800元、下限則訂為基本工資，預估可新增30多萬名勞工列在受惠範圍之內，不過若雇主未依法申報，勞工一旦發生職災，並請領保險給付，最高可處以300萬元罰鍰。

《勞工職業災害保險法》共有6章106條，明天勞動部將正式預告，各界在8月4日前皆可提出意見。這次以「擴大納保對象」為目標，只要受僱於登記有案事業單位勞工，不論僱用人數，全部納入保障範圍，而臨時或短暫受僱於自然人雇主的勞工，納為特別加保對象，未來可到便利商店等繳費即可投保。

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根據勞動部統計，現行參加勞保投保單位數為56萬餘家，勞工人數1038萬人；單獨立法後預估將增加納入4人以下投保單位14萬餘家、約30萬人。為保障職適當職災勞工及其家屬生活，並合理分攤雇主勞基法職災補償風險，投保薪資下限擬採基本工資，包括部分工時也須以基本工資投保，而上限則訂為勞退提繳級距第8組第44級為7萬2800元，可涵蓋超過9成勞工薪資水準。

至於保險費率部分，2018年精算報告建議，規劃施行時按照最新一次勞保職災保險行業別費率表，平均費率為0.21%，來收取保費，不足的部分由累存的保險基金攤提，等到下一次精算報告出爐後，再決定是否調整；若以平均投保薪資計算，雇主負擔每人每月的職災保費將從66元調整至75元。

勞動部勞動保險司司長鄧明斌表示，雇主須在勞工到職第一天申報加保，若未依法加保，將處以2萬至10萬元罰鍰，並可連續處罰；若勞工在未加保期間發生職災，並請領保險給付，罰鍰將提高至10萬元以上，300萬元以下。