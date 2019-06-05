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國稅局稅務輔導4案成功　匯回資金逾百億元

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▲▼財政部長蘇建榮。（圖／記者吳靜君攝）

▲財政部長蘇建榮。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部長蘇建榮今（5）日媒體進行端午茶敘。據財政部統計，台商企業一般法規透過國稅局專案諮詢輔導結案有9件，其中4件已經完成營所稅申報，匯回的資金達113.8億元。

針對中美貿易戰的影響，蘇建榮表示，中美貿易戰現在已經升級到了科技戰的層次，這不僅是關稅的貿易障礙，還有非關稅的貿易障礙，長期下去對雙方來說都是不利。

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中美貿易戰短期衝擊台股　國安基金緊盯

他認為，中美貿易戰長期下來，全球貿易秩序會重新架構。產業鏈來說，目前台商生產線一部分在中國大陸並且銷往美國，中美貿易戰升溫，短期間內供應鏈確實會受到衝擊。但是長期還看，台商或者全球的ICT產品應該會調整生產線及供應鏈，移出中國大陸，對台灣而言，可望在這之中找到國家經濟發展的適當機會。

不可否認，中美貿易戰對資本市場(台股)會有影響，國安基金也一定會密切關注情勢的發展，必要時會召開臨時會採取措施，但財政部也不希望走到這個地步。

台商資金稅務輔導4案成功　匯回金額逾百億

而貿易戰中，也引發了不少台商想要回台投資，因此政府也推動「台商回台投資行動方案」，財政部也成立稅務的單一窗口提供台商詢問資金回台的稅務問題諮詢服務，根據財政部統計，目前諮詢的案件有210件，其中受理11案、9案已經結案，其中4案已經辦理營所稅的申報，包含南區國稅局已經申報匯回3案，以及台北國稅局也剛完成1案的申報，確切已經匯回的金額達113.8億元，還有1案的匯回資金還無法評估。

為了再增添台商回台的誘因，而工商協進會早餐會，理事長林伯豐繼上次提議取消印花稅提案後，今日再度提出調營所稅從20%回至17%。

蘇建榮則回應，台灣的營所稅相對日、韓及中國大陸來說還是偏低，且日本、韓國還有美國等還有地方稅，且台灣還有產創創新條例鼓勵企業投資研發的優惠，鼓勵產業實質投資，保留盈餘給予實質投資有租稅優惠，對於企業投資大有幫助。

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關鍵字：國稅局,台商回台,鮭魚返鄉,稅務輔導,成功案例,匯回金額

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