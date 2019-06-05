中美貿易戰衝擊市場信心　台化砸16億投資複合材料搶攻藍海市場





▲台化副董事長洪福源。（圖／ETtoday資料照）

記者紀佳妘／台北報導

台化（1326）今（5）日舉行股東會，通過每股配發現金股利6.2元，台化副董事長洪福源表示，中美貿易戰干擾，會讓整體市場偏向保守，相信「我們永遠撐得過去」；今年將新建新港複合材料廠，預計斥資16億元，最快明（2020）年初投產。

台化今天舉辦股東會，洪福源會後受訪時表示，台化目前有聚碳酸酯樹酯（PC）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚合物（ABS）等塑料，打算在嘉義新港、大陸寧波、雲林麥寮擴建複合材料廠，預計總投資額達16億元，年產能可望達到13.2萬噸

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中美貿易戰僵持不下，洪福源分析，上一波美國課徵2500億美元的大陸輸美商品加徵25%關稅，最主要影響到的是基礎材料；近期美國總統川普預告對3250億美元的大陸進口商品提高關稅，課稅商品以消費性產品占多數，也會影響到纖維、塑料的需求。

洪福源強調，台化產品銷往大陸再到美國的比例不高，因此衝擊並不大，不過貿易戰會衝擊市場信心，讓整個市場保守起來，舉例來說，國際油價下跌，石化產品也跟著跌，以目前產銷和需求來看仍算正常，單純就是市場的信心問題。

洪福源說，台化要以差異化、高質化的產品走向藍海，像是台灣約有70%的隱形眼鏡生產時所用的材料都是使用台化產品；至於美國聯準會暗示降息一事，他認為，升、降息只是結果，因為市場看壞才會降息，不過油價對於整個石化市場相當重要，只要油價穩定，即使庫存很低，若需求一回來，市場就可以恢復正常。