期待雨水！土銀衝海外據點　明年擬拚增資150億元

▲土銀預計明年增資150億元。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

財政部長蘇建榮今（5）日與媒體進行端午節茶敘，並且說明各國有銀行的增資情形，台銀透過土地作價增資完畢：土銀也向財政部提出新的增資計畫，希望109年可編列150億元預算增資，提高土銀的資本適足率，才有足夠的實力去海外設置據點。

財政部100%持有的銀行為台灣銀行、土地銀行以及中國輸出入銀行，而台銀以美國學校土地作價增資，已經完成增資作業；輸出入銀行也已經完成增資200億元；而土地銀行近年也有增資需求，因此也向財政部提出增資計畫，希望可以明年增資150億元。

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土銀的資本適足率 低於同業平均

根據土銀的財報顯示，土銀的資本適足率(BIS)為12.1%、普通股權益8.55%、第一類資本的是足率為9.49%，但是依據金管會的資料，整體銀行的平均BIS為14%、普通股權益比平均11.21%、第一類資本則是11.88%，顯見土銀的資本適足率在本國銀行中偏弱，因此必須要增資。

土銀已經編列明年希望可以增資預算，財政部目前朝同意方向，但仍須送行政院核定已經立法院的同意，因此明年是否真能拿到150億元的現金，還是有極大的挑戰。蘇建榮表示，目前在總預算階段看是否可以核定，但若無法核定的話，國營事業也可以透過盈餘不用繳庫的方式，改善財務狀況。

土銀表示，若150億元的資金進來的話，各類資本適足率符合法規基本要求再增加2個百分點以上，土銀更有實力可以擴大營運範圍，包含向海外申設據點等，才會符合金管會的要求，有機會擴大版圖。

台灣Pay繳綜所稅達成率 未達一半

此外，公股銀行今年還有許多任務需要完成，包含協助台商回台的融資，各公股銀行也有框列專案額度，提供台商回台投資的資金；以及公股銀行成立聯合推動小組，蘇建榮表示，聯合推動小組元以金融科技目標，目前台灣Pay發展也到達一定的程度，未來也希望在都市更新、危老重建等藉由聯合推動小組平台各公股銀行一起來合作。

至於原本財政部規劃讓民眾多多使用台灣Pay，今年也有訂定利用台灣Pay綁信用卡的目標，據了解，今年財政部訂下八大公股銀行台灣Pay繳稅筆數目標，牌照稅與房屋稅合計10萬筆、綜所稅也是10萬筆，總計就20萬筆。財政部統計，牌照稅、房屋稅的達成率超過200%以上；但是綜所稅的達成率僅46%，財政部表示，未來還會繼續努力，擴大台灣Pay的普及率。