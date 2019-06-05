拚初選　蔡英文推「助英台」行動拉聲勢

圖文/鏡週刊



民進黨總統初選下週將進行民調，賴清德今前往新北蘆洲、三重地區掃街固票，蔡英文陣營近日也舉辦LINE官方帳號活動拉抬網路聲量，蔡英文支持者今也舉行「助英台」記者會，號召支持者到場力挺。

為民進黨總統初選，蔡英文近日舉辦「任務代號助英台」活動團結支持者，蔡英文在臉書寫下「過去三年，面對中國的進逼，不曾屈服。並且堅定地捍衛主權，維護自由民主，得到國際社會的支持。也證明了台灣很重要，台灣被國際所需要。」蔡英文也表示，守護台灣是她的責任與承諾。在野黨來勢洶洶，2020唯一勝選的機會，不能只靠一個人，我們必須團結所有人的力量，再次一起面對挑戰，讓國家不會再走錯誤的回頭路。

蔡英文也拜託支持者「台灣我來顧，電話民調就麻煩大家幫我顧。」6/10-14，晚上6點-10點，接到民進黨總統初選民調電話，請堅定支持蔡英文。

今蔡英文支持者在民進黨部舉行「助英台」記者會，藝人陳嘉行也到場支持，陳嘉行表示，蔡英文上任做了許多事，例如年金改革和司法改革，以及促進轉型正義的促轉會，幫許多白色恐怖的受難者平反，這些人有很多都是國民黨的人，也顯示國民黨也需要促轉會的幫忙，陳嘉行表示，有人說促轉會是東廠也是子虛烏有的指控。

另外還有不當黨產委員會，經過調查才發現原來國民黨侵占了這麼多中華民國台灣的財產，這些都是蔡英文任內這三年來所做的事情。在記者會的最後也重新強調民進黨初選的民調日期，呼籲支持者力挺蔡英文。



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