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加工區史上最大聯合投資案動工　投資額破400億元

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▲▼經濟部，加工出口區，日月光，鑽石計畫（圖／經濟部加工出口區提供）

▲日月光、華泰、興勤、宏璟等四家核准投資廠商與貴賓合影。

圖、文／經濟部加工出口區提供

經濟部加工處於今(5)日上午10點舉行「鑽石場域更新計畫核准投資暨聯合動工典禮」。本案是加工區史上最大聯合投資案，經濟部次長林全能特別南下主持。加工處處長黃文谷現場頒發投資核准函給日月光、華泰、興勤、宏璟建設等公司，宣示超過400億元的聯合投資案已審查通過即將正式執行。立法院劉世芳委員、高雄市政府楊明州秘書長、區內業界先進及地方民意代表皆出席觀禮。

▲▼經濟部，加工出口區，日月光，鑽石計畫（圖／經濟部加工出口區提供）

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▲原女子宿舍拆除完畢後將興建三棟廠房，加工區今天舉辦動土典禮。

解決楠梓加工區廠商投資缺地問題，加工處特別於去(107)年啟動「鑽石場域更新計畫」，釋出從業員工服務中心、網球場綠地及女子宿舍3塊土地計3.47公頃，進行公告招商，立刻吸引日月光、華泰、興勤、宏璟建設等4家廠商參與投資，總投資額高達406億4,311萬元，預計3棟廠房，創造新增產業空間約20萬平方公尺、年產值約240億元、就業機會約4,200個。目前廠商的投資申請案已審查通過，即將進行施工程序。

▲▼經濟部，加工出口區，日月光，鑽石計畫（圖／經濟部加工出口區提供）

▲經濟部林全能次長率貴賓上香合影。

經濟部林次長表示，鑽石計畫是加工區發展的重要里程碑，具有增加產業空間、促進民間投資、加速園區更新及提升投資環境等多元效益，將創造中央與地方政府、區內廠商、員工及附近居民多贏的局面。林次長強調，經濟部已備妥完善的投資優惠與配套服務，歡迎大家踴躍投資臺灣。

加工處黃處長則感謝4家廠商力挺園區更新計畫，擴大投資布局。黃處長表示，加工區已成功脫胎換骨，轉型為高科技智慧園區，並成為周邊居民的好鄰居。黃處長承諾，園區服務團隊將持續竭盡所能地服務區內廠商，讓加工區發展好上加好，為地方創造更多投資與就業機會。

鑽石計畫投資廠商致詞代表，包含日月光周光春副總、華泰李俊寬副總、興勤隋台中總裁等皆高度肯定楠梓加工區的投資環境，也感謝加工處推動鑽石計畫釋出寶貴的產業空間。廠商代表都承諾本計畫的投資將營造更好的環境、研發最新的技術、從事最高端的製造，以爭取全世界科技大廠的訂單。

加工處表示，楠梓加工區成立迄今已50年，現已是全球半導體封測產業重鎮，目前園區持續朝「科技人文·智慧創新」的目標發展。本次透過週轉更新及公私協力等創新做法，成功推動「鑽石場域更新計畫」，將拆除3棟老舊建築物、興建3棟高容積廠房及1棟嶄新亮眼的新從業員工服務中心，並增建1座生態公園，以及取得後續週轉更新基地，所以本案不僅可紓解園區缺地問題、促進民間投資，更可加速園區更新、優化經營環境。

因應產業不斷變遷，加工處將持續執行園區更新再造，並致力提升生活機能、打造幸福園區，同時積極推動園區產業智慧化與高值化輔導，以強化園區競爭力，讓加工區可持續帶動區域經濟繁榮及就業發展。

(經濟部加工出口區廣告編輯)

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關鍵字：經濟部,加工出口區,日月光,鑽石計畫,楠梓

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