敵不過貿易戰波及！匯市波動劇烈央行進場調節　外匯存底終結連6月創高



▲美元指數走強，讓其他主要非美貨幣除日圓升值外多數都重貶，外匯存底餘額終結6個月創新高。（圖／123rf）

記者劉姵呈／綜合報導

中央銀行今（5）日公布今年5月外匯存底為4,644.34億美元，較上月底減少3.94億美元，終結連續6個月創歷史新高。外匯局表示，5月外匯存底減少主要是因為中美貿易戰影響外匯市場波動變大，央行為維持市場秩序，進場調節，抵銷使得外匯存底投資運用收益。

央行外匯局表示，今年5月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計3,523 億美元，約當外匯存底76%。

中美貿易戰火延燒，使國際美元指數走強，主要非美貨幣除日圓升值外多數重貶，因此以美元之外貨幣持有的外匯存底折計為美元後減少。

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外匯局強調，5月外匯市場波動度較大，加上市場有預期心理，操作也比較單向、沒那麼有秩序，央行為維持市場秩序，才會進場調節、提供美元流動性，但央行不會、也不能扭轉匯率趨勢，只能減緩匯率的波動度。至於波動度有多大？央行公布，每天高低的平均波動度為6.9分，4月波動度僅3.5分，5月是4月的近兩倍，央行進場調節，是因為市場有失序之虞，基於職責進場調節，維持市場相對穩定。另外，央行表示，主要也是5月市場買賣力道平衡，才需要進場維持秩序。

根據統計，外資5月淨匯出20.3億美元，5月新台幣匯率貶值2.24%，不僅外匯市場波動度大，央行也發現，市場都在單向買美元，導致美元流動性變差，央行才會進場調節，導致外匯存底減少。