菜價大漲衝15個月新高　5月CPI年增0.94%「溫和平穩」

▲根據調查，水果及蔬菜受到豪雨襲擊影響，5月消費者物價指數年增0.94%，創近7個月新高。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

主計總處今（5）日發布5月消費者物價指數（CPI），在水果及蔬菜價格受到517豪雨襲擊，加上油料費及燃氣價格上漲所影響，不過蛋類因新蛋雞投入生產，抵消部分漲幅，促使今年5月CPI較上月上漲0.15%，較去年同期則增加0.94%，也是近7個月新高，主計總處專門委員徐健中表示，整體物價仍算溫和平穩。

觀察7大類變動情況，又以「食物類」上漲2.58%最多，主要是蔬菜受到豪雨影響，加上去年同期天候平穩，比較基數較低，使得價格上漲26.24%，一舉創下近15個月來最高，而水果也漲1.94%，也是近4個月來最高，不過徐健中說，隨著天候回穩，情況也會跟著好轉。

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今年1至5月CPI較上年同期上漲0.51%，而5月CPI較上年同月漲0.94%，若扣除蔬菜水果，則漲0.62%，共計核心CPI漲幅也漲0.62%。按商品性質別觀察，本月商品類較去年上漲1.02%，其中非耐久性消費品（含食物、能源及香菸等）漲1.8%，而半耐久性消費品則跌0.14%，耐久性消費品則也跌0.24%；另服務類上漲0.86%，其中外食費上漲1.58%。

行政院穩定物價小組關注的米、鮮奶、雞肉、麵包及衛生紙等17項重要民生物資曾在去年9月創下44個月以來新高後，如今5月拉回至0.7%，是近33個月以來最低。徐健中指出，主要是受到蛋類影響，雞蛋連續上漲12個月後首度轉負，下跌2.41%。

5月躉售物價總指數（WPI）較去年同月跌0.24%，CPI年增率僅0.94%，外界擔憂是否有通貨緊縮的疑慮，徐健中說，WPI是連續14個月走揚後首次下跌，而CPI在食物類價格走揚、菸稅效應結束等影響來到近7個月新高，因此緩解物價上漲壓力，整體來看，物價仍屬於溫和平穩，並預測全年CPI為0.71%。