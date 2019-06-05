王品今年前五月獲利增溫　股東會明天登場市場矚目

▲王品集團董事長陳正輝。（圖／王品提供）

記者林淑慧／台北報導

國內餐飲龍頭企業王品集團今（5）日公佈最新財報，受惠母親節聚餐效應加持，5月合併自結營收14.5億元，年增1.48%，累計今年前5月合併營收為68.7億元，較去年增長0.91%，集團獲利持續增溫，也讓明日登場的股東會成為市場矚目焦點。

王品集團預計於明天上午舉行今年度股東常會，將由董事長陳正輝親自主持，會中除將通過配發每股現金股利4.5元之外，王品集團在兩岸市場的營運佈局及展望，也將受到在場小股東及法人關注。

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▲王品集團跨足聚餐「泛中餐」體系後，新創「沐越」、「青花驕」、「享鴨」、「丰禾日麗」等品牌，提供聚餐的多元選擇。圖為青花驕在台中市公益路二段的二層樓大店面。（圖／王品提供）

王品表示，董事長陳正輝和台灣執行長李森斌對未來發展深具信心，持續加碼投資王品，陳正輝個人共買進108張、李森斌累計買進68張股票，加上去年首度實施庫藏股，轉讓給表現優秀的同仁，員工出現超額認購的現象，也使得王品股權更加安定。

針對展店規劃，王品指出，6月挾帶兩大新興人氣品牌「青花驕」和「原燒O-NiKU」回到起家厝台中，殺進新公益路商圈戰場；「Su/food」全台第二店，也將進駐商辦匯集的台北中山北路精品街，端午期間二店正式開幕，營業時間更提前早上7:30開始，企圖搶食首波連假用餐商機。

另外，去年10月才剛開出的人氣新品牌「享鴨」，吸引不少北部饕客慕名朝聖，征服饕客嗜鴨味蕾，6月底全台第二店將於桃園開幕； 展望後市，隨著端午節、畢業季、暑假到來帶動聚餐熱潮，王品對業績持續審慎樂觀看待。