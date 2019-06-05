麗豐-KY通過配發12元現金股利　獨家專利奪東京發明展金牌

▲麗豐-KY董事長陳碧華（左三）主持股東會。（圖／麗豐提供）

記者姚惠茹／台北報導

麗豐-KY（4137）今天（5日）召開股東會，由董事長陳碧華主持，會中通過2018年盈餘分配案，決議配發每股現金股利新台幣12元，現金配發率達78％，同時宣布旗下獨家專利的精華露獲得東京發明展金牌肯定。

麗豐-KY2018年全年合併營收為新台幣45.79億元，年增39.13％；稅後淨利達12.19億元，年增109.08％；稅後每股盈餘(EPS) 15.4元，年增107.83％，主要受到「克麗緹娜美容連鎖加盟店」的品牌效益提升，以及加強開發中國大陸空白市場的策略效益展現。

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▲麗豐-KY旗下克麗緹娜獨家專利精華露獲東京發明展金牌獎。（圖／麗豐提供）

麗豐-KY股東會今天由陳碧華主持，會中通過2018年盈餘分配案，決議配發每股現金股利新台幣12元，現金配發率達78％，依照今天收盤價255.5元計算，現金殖利率約為4.6％。

展望2019年，陳碧華表示，麗豐-KY目標朝著強大底盤、提升店均、綜合增效的方向，以各大通路的銷售規模保持穩定成長為主，同時舉辦線上線下行銷活動，以強化加盟店與各通路消費者黏著度，推進集團業務規模及營運績效提升。

同時，麗豐-KY宣布克麗緹娜集團研發中心旗下獨家專利配方「兼具潤色性與皮膚保養功能之奈米結構脂質載體懸浮液」所開發出「克麗緹娜薑黃微囊亮顏菁華露」及「克麗緹娜茄紅微囊亮顏菁華露」的二大產品，獲得2019年「日本東京創新天才國際發明展」的金牌獎殊榮。