北市商業會率60人訪北韓　直擊金正恩視察的平壤食品廠

▲ 台北市商業會「2019朝鮮經貿考察訪問代表團」。（圖／台北市商業會提供，下同）

財經中心／綜合報導

台北市商業會「2019朝鮮經貿考察訪問代表團」日前赴北韓朝鮮，舉行六天五夜的拜會參觀活動，受到當地廠商熱烈歡迎，一家北韓領導人金正恩也曾造訪的平壤食品廠，更由廠長親自陪同導覽。該代表團於週一（6/3）晚間順利返抵台灣，達成台朝雙向交流的目的。

本次代表團由台北市商業會國際商務關係委員會章金元主委率領，活動是北市商業會與中華經濟研究院所屬的中華財經策略協會（章金元主委身兼該會理事）共同合辦，團員共計60人，參訪團成員行業背景橫跨玻璃製造、光電科技、觀光旅遊、醫療器材、工程五金、皮件百貨、環保清潔、貿易、財務顧問等，囊括台北市商業會理監事、各會員公會理事長、中華財經策略協會理監事以及會員等中小企業經營主。

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台北商業會表示，本次代表團由「朝鮮金日成金正日基金理事會」發函邀請，該會係朝鮮促進對外教育、文化、環保等各領域交流的半官方窗口，代表團29日抵達平壤後，立即前往拜會該委員會，獲得金昌德理事長熱情接待，雙方針對如何增進台朝相互瞭解與認識廣泛交換意見。

在金日成金正日基金理事會協助安排下，訪問團成員聽取朝鮮對外經濟省主管外國人投資的「朝鮮對外經濟投資協力委員會」專題簡報，瞭解最新該國吸引外國投資的法令規章。另外，參訪團也特別參觀「平壤金杯運動員綜合食品廠」，在女廠長親自陪同導覽下，瞭解自動化生產流程與各類產品品項與質量。據了解，北韓領導人金正恩也曾於2016年1月底前往該廠視察，顯示朝鮮產業界對該參訪團的重視。