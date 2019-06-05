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郭台銘憶當年創業艱辛　45年老照片首度曝光

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▲郭台銘老照片。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

▲郭台銘在土城辦公室的老照片。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今天（5日）在臉書放上Yahoo!TV《鄉民大會》直播節目，並展出從小時候到當兵、結婚、創業、生子等人生階段的多張老照片，還邀請認識超過50年的小學同學一起上節目聊聊。

首先回憶小時候，郭台銘表示，當年三兄弟就住在媽祖廟後面，媽媽忙著做家事的時候，他想要出去玩，就要帶著弟弟郭台強、郭台成出去逛一逛，那時候流行打彈珠，所以郭台銘還要揹著弟弟玩，但是郭台銘很懷念。

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▲郭台銘老照片。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

▲郭台銘當年在金門當兵的老照片。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

當兵的時候，郭台銘先在成功嶺受訓，擔任22期預官，接著抽籤被分到金門的空軍高炮，那時候是1970年，兩岸關係仍然十分緊張，專打炮兵的營地，但是金門已經有地下堡壘，所以郭台銘回憶當時當兵的情景說「太武山底下都是空的。」

郭台銘退伍後就開創板橋模具廠，當然擔任黑手的工作，跟創業夥伴一起做模具、修模具，所以郭台銘還說「我是黑手出身，但是我們常說手黑沒關係，心不要黑」，後來就從黑手轉到穿西裝，慢慢擁有自己的辦公室，正式進入管理職。

▲郭台銘老照片。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

▲郭台銘與亡妻林淑如的老照片。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

談到與亡妻林淑如結婚，郭台銘回憶，因為當初很忙，所以就特別挑三八婦女節結婚，就是為了以後不要忘記結婚週年紀念日，並公開26歲時的結婚照片，更被主持人郭子乾大讚跟吳奇隆一樣帥，郭台銘則說自己當年被大家說比吳奇隆還帥。

談到結婚照，郭台銘分享，亡妻林淑如過世的時候，結婚照放在過去徐州路的老房子，後來作夢夢到林淑如說想要郭台銘看婚紗照，結果他特別請兒子回去老房子找找看，這才找到這麼珍貴的照片，不然差點就要因為潮濕泛黃而失去，雖然現在已經有斑駁的痕跡，但是郭台銘卻十分的寶貝。

▲郭台銘老照片。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

▲郭台銘當年帶郭守正遊玩的老照片。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

郭台銘回憶，當年創業、結婚沒多久，郭守正出生，所以鴻海創立45週年，郭守正今年44歲，雖然那時候十分忙碌，但是過年或是夏天就會帶小孩出去玩。

▲郭台銘老照片。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

▲鴻海年終晚會老照片。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

鴻海當年就把尾牙改成年終晚會，邀請歌星唱歌、藝人主持，郭台銘回憶，當年只有幾百位員工，但是大家都跟著他一起以拚過幾十年，從最初的黑手一路做到企業家，甚至提到財務長黃秋蓮就坐在他後面，同樣一路工作到現在。

▲郭台銘老照片。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

▲郭台銘土城辦公室老照片。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

郭台銘創業至今總部都在土城辦公室，郭台銘放上辦公桌照片回憶，當年要申請電話很麻煩，需要經過流程才能申請到一部電話，但是自己還是一步一步做起來，這時候也是從穿工作服的黑手，慢慢變成中小企業的老闆。

▲郭台銘老照片。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

▲郭台銘與亡妻林淑如度蜜月。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

30歲左右的時候，郭台銘才跟亡妻林淑如到美國風景區補度蜜月，郭台銘感慨地說自己非常懷念林淑如，因為她學歷高卻不顧家裡的反對嫁給自己，兩人共組家庭、創業，一路走過來。

▲郭台銘老照片。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

▲郭台銘舉家搬遷到美國。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

郭台銘回憶，創業沒多久之後，為了做美國的生意，常常出差到處飛，後來乾脆舉家搬到美國，當時就住在聖荷西，一住就是11年，郭台銘還說今年5月拜訪白宮之時，還有特別回到聖荷西看一看。

▲郭台銘老照片。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

▲郭台銘與溫世仁的合照。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

郭台銘接著分享與英業達董事長溫世仁的合照，郭台銘回憶，當年在台灣的電子屆，自己和溫世仁就一起出來打拚，甚至說自己出道比施振榮還早。

同時，郭台銘回憶，鴻海在捷克有大量投資，當年就是亡妻林淑如陪自己過去設工廠，直到今日，15年來鴻海已經成為捷克第二大的出口公司，並分享他們還在附近買下古堡，落成之後林淑如卻已經生病過世，因此郭台銘就把古堡取名為Castle of Serena，以此紀念亡妻林淑如。

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關鍵字：鴻海,郭台銘,國民黨,總統,林淑如

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