國巨配息45元　陳泰銘：貿易戰加劇程度超出預期

▲國巨董事長陳泰銘步入股東會場。（圖／記者湯興漢攝）

記者周康玉／台北報導

國巨（2327）今（5）日召開股東常會，通過去年財報和股利分配案，將發現金股利45元。國巨董事長陳泰銘表示，因為中美貿易戰衝擊市場信心，且加劇的程度超出預期，展望下半年，因產業前景不明朗，只能保守看待，步步為營。

國巨股東報告書指出，去年公司在合併營收、營業毛利、稅後淨利、每股盈餘都創下歷史新高，是 「超越顛峰的一年」。

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國巨去年合併營收為771.56億元，較前年成長139.2%，毛利率為63.3%，營業淨利為369.08億元，營業淨利率達47.84%，稅後純益為338.39億元，每股稅後純益達80.39元。

報告書指出，國巨因為專注本業，持續擴增利基型產品比重、提供客戶一站式服務，且在今年度將保護元件廠君耀及零組件廠普思，未來將增添集團營運動能，並發揮合併綜效。

對於今年度，國巨有四大重點工作。第一，將持續擴增利基型產品，包括車用電子、5G、網通、自動化設備、電源應用、雲端物聯網與資料中心等產品應用比例。第二，持續整合事業單位及全球銷售網絡資源，強化營運效率與成本控管。第三，持續投入高階產品技術，並尋找外部策略合作機會，導入高價值新元件。第四，透過組織及流程變革創新，持續建構高效能組織。

展望下半年，陳泰銘指出，去年貿易戰未開打前，業界對景氣看法一片光明，不過從去年第4季開始，貿易戰衝突加劇，且加劇程度超出預期，因此對未來看法保守。

▼國巨董事長陳泰銘。（圖／記者湯興漢攝）