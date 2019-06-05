先探／謝金河：郭董為何搖身變 「末日博士」？

文／謝金河

郭董預告有比金融海嘯更大的海嘯會在後面襲來，大家聽到金融海嘯已經夠驚悚了，現在從郭董口中說比金融海嘯更大的海嘯會直撲而來，這回大家更恐懼了。

這話如果從一般分析師口中說出，也許大家不會覺得有什麼大不了，但是郭董親口說出，大家一定會覺得他似乎看到什麼？這當中有幾個解讀的方向，一是郭董會這樣說，一定是郭董看到什麼，也許鴻海、工業富聯的訂單突然不見了，郭董預告美中貿易戰纏鬥下去，可能預見危機在後頭，尤其鴻海是華為、Apple的代工大戶，看起來這兩家智慧手機廠狀況不太妙。

另一個角度也可能是選舉語言，郭董代表藍營候選人，保持一貫唱衰台灣的論調，因此，他預告大危機當前，小英總統應該坐鎮總統府，召開經濟彙報，但從這個角度看，郭董這話也是有語病的，因為鴻海、電子五哥的危機更急迫，郭董要小英坐鎮總統府，不也代表股東也希望郭董能回去坐鎮鴻海總部，因應這個前所未見的變局。

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將爆發無預警危機？

三是市場經過郭董類似末日博士的恐嚇預言，台股的投資會更保守，不願冒險的人可能會提前退場，台股成交量會縮，融資餘額會降，股市的波幅會變小，這時候的選股要更強調基本面。

我對郭董「比金融海嘯更大的海嘯」的說法，不完全認同，金融海嘯是金融市場的崩潰，通常都是無預警發生的大危機，美中貿易戰從二○一八年三月開打迄今，已進行十五個月之久，這當中美國與中國雙方打打停停，已經持續十五個月，未來雙方交手，也有可能三年、五年，甚至更久，既然這是個長期國力競賽，不會五時三刻就塵埃落定，不必太過驚恐，未來全世界置身在美中冷戰下勢必是一個新常態，既然是新常態，股市可能慢慢往下修正，看起來不會像二○○八年那樣，股價瞬間暴跌，這是大家要有的認知。

從郭董的談話也可以理出一個頭緒，一是郭董的危機感受這麼強烈，一定他看到鴻海的危機，這麼來看，鴻海兵團旗下個股股票可能要迴避，前不久，郭董宣布參選總統，從一二二．五元跌到六七元的鴻海又漲到九七．二元，現在又跌回七○．一元，又接近著一波低點，郭董的夏普在日本從四二○五跌到九六○日圓，鴻騰在香港面臨三港元保衛戰，從二七．七港元跌下來的富智康又回到一港元以下，現在看起來郭董的旗下公司股價表現都不理想，也許這是郭董看到大家沒有看到的，急於想選總統、改變航道的一個背後思維。

這麼一來，選股要先避開生產基地在中國、產品輸美，最具代表性的是電子五哥，像代工的和碩從一○○元殺到四六．七五元，股價一度隨鴻海反彈，現在又回到低點，這可以看出美中貿易戰衝擊電子五哥最為巨大，外資報導華為二○一九年手機出貨會從二．七億支下滑到一．八到二億支，影響最大的會是華為供應鏈，而且除了華為外，中國很多相關供應鏈也會受到影響。

從美中貿易戰開打迄今，我們來檢視一下在香港上市當紅的公司，像是小米的十七港元掛牌，股價一度衝到二二．二港元，現在跌到八．九一港元，一個慘字形容！號稱是獨角獸推手的華興資本，上市後股價從三一．八殺到十三．七港元；線上壽險的眾安在線從九七．八跌到二一．一五港元，股價每天都創新低；郭董旗下的鴻騰從七．三八跌到二．九九港元，騰訊集團下的閱文集團從一一○港元跌到二九．六五港元。

中國忽視了原創價值

這次封殺華為，很多供應鏈股價都慘跌，像舜宇光學又從一七四．六殺到六六．六港元，瑞聲科技最高一八五港元，現在只剩四一．二五港元，在美國掛牌的中資知名企業，首度出現虧損的百度（BIDU）最慘，在一年之內，股價已從二八四．二二美元狠狠殺到一○六．八美元，京東、攜程網股價表現都不理想，尤其是聲明回香港第二上市的阿里巴巴最近在美國也從一九五．七二跌到一四七．九五美元；一度盛況空前的電動車蔚來（NIO）赴美掛牌，被認為中國電動車產業的希望，但上市後，股價從十．六四美元一路殺到二．七四美元，股價剩下零頭！最近赴美掛牌的瑞幸咖啡也開高走低。

這可以看出中國忽視原創價值，百度獨享中國搜尋引擎業務，中國把Google排除在外，百度獨享中國市場，現在看起來疲態已現。蔚來汽車盡學Tesla，但也只是曇花一現。瑞幸挑戰Starbucks，最後看起來只是一直燒錢，假如美中貿易戰是一場持久戰，那麼郭董所說的金融海嘯不會發生，因為時間會慢慢調整，美國也可能以降息方式拉抬經濟，但是全球經濟降溫可能難倖免。

今年五月全球股市都是跌勢，我們先把美中兩地股市掃瞄一遍，美國道瓊指數五月下跌六．六九％，Nasdaq跌七．九三％，費城半導體最慘，下跌十六．七一％。中國股市最慘的是香港下跌九．四二％，國企跌十．○一％，滬深三○○跌七．二四％，上海Ａ股跌五．八三％，深圳Ａ股跌六．四％，台股加權指數跌四．二八％，櫃買跌六．九四％，如果拿來跟美中市場來比，台股跌幅算是比較小的。（全文未完）

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