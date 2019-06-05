大樂透端午節續開50組百萬獎金　台南市這家彩券行已誕生2位百萬富翁

▲台南市安南區的「聯莊彩券行」端午加碼至今已開出2組百萬獎金。（圖／翻攝自Google map）

記者戴瑞瑤／台北報導

今年端午加碼大樂透加開「100組100萬元」加碼獎項，截至昨（4日）止已開出50組，其中有47注為一注獨得，高達94%的幸運兒獨得100萬元的加碼獎金！台彩表示，大樂透加碼還有50組100萬元獎項，將於端午節（7日）當天繼續開。另外，明（6日）晚開獎的威力彩頭獎上看4.8億元，如一注獨得，將為今年以來第二高的單注獎金。



大樂透端午「100組100萬元」加碼從上週二（5月28日）起跑，截至昨天（4日），三次開獎已開出50組端午加碼百萬獎，民眾仍有50組端午百萬獎的中獎機會。

另根據台彩統計，昨天（4日）開出的18組百萬獎項，與上週五（5月31日）開出的13組百萬獎項，全為單注中獎，統計到昨天為止，今年端午加碼獨得百萬獎金幸運兒共47個，短短一個多禮拜內全國已經產生了47個百萬富翁，這次大樂透端午加碼獨得百萬獎金的比例高達94%，創下自2014年以來，百萬加碼方式下獨得百萬獎金比例最高的記錄。

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財神爺也不偏心，全國目前已有14個縣市，也就是6成的縣市開出大樂透端午加碼百萬獎，桃園以北就包辦了前三名，分別為新北市12注、台北市11注、桃園市6注；而今年端午最會開100萬元獎項的投注站是位在台南市安南區的「聯莊彩券行」，在目前開出的50組百萬獎項中，就幸運開出2組。

後天（7日）端午節開獎的大樂透，除頭獎保證1億外，還會繼續加開端午加碼剩餘的50組100萬元獎項，除了有機會晉身億萬富翁的行列，還有50次對中100萬元獎項的機會，民眾可以要把握一年一度加碼好時機。

另外，頭獎連摃27期的威力彩，明晚頭獎也上看4.8億元。想要獲得財神眷顧的民眾，經過彩券行不妨試試手氣，說不定還有機會為自己「粽」一筆端午獎金！