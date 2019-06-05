影／直擊！鴻海總部曝光　工程師證實：薪資高於標準、正常上下班

記者劉姵呈／新北報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今（5）日上午前往新北土城頂埔里銀髮族俱樂部參加端午活動，面對媒體詢問員工薪資福利，郭台銘更現場開放媒體「突擊檢查」鴻海總部的員工餐廳，強調可以詢問所有員工薪資待遇以及檢查餐廳伙食。《ETtoday新聞雲》也親自直擊走訪了餐廳與健身房；受訪工程師表示，公司的薪資高於業界標準，福利方面也還算滿意，而對於外界質疑超出工時，工程師也回應目前都是正常上下班。



▲鴻海總部受訪楊姓工程師。（圖／記者劉姵呈攝）

郭台銘開放媒體突擊檢查鴻海員工餐廳，還特別強調「隨便你們問」。而《ETtoday新聞雲》也詢問到現場一名正在用餐的楊姓工程師，他表示，公司的薪資高於業界標準，福利方面也還算滿意。而對於外界質疑鴻海員工超時工作，工程師也回應，目前都是正常上下班。被問到支不支持董事長參選總統？大部分員工也受訪表示，都相當祝福。

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▲▼鴻海員工餐廳。（上、下圖／記者劉姵呈攝）

鴻海表示，員工餐廳是採自助刷卡制，且為了滿足菜色的多元性，不僅菜單每天更換，「主菜還可以三選二、副餐四選三」，現場也有提供西式餐點、素食區。「在這裡上班的員工外食的比例很低，因此為了滿足更多需求，公司也加強內部的條件。」

據了解，鴻海員工中午休息時間有1.5小時，由於總部人比較多，因此會分成三個梯次來餐廳用餐，一旁也有健身房，員工可以自己安排時間休息或運動。

▼鴻海總部健身房。（圖／記者劉姵呈攝）