韓國瑜造勢大會展現高人氣　林伯豐讚「接地氣」：講話振奮人心

▲工商協進會理事長林伯豐。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

工商協進會今（5）日舉行理監事聯席會議，該理事長林伯豐一抵達會場被媒體問及2020總統大選一事，他對此表示，高雄市長韓國瑜日前的造勢活動，對台灣民眾來說，非常「接地氣」，講話慷慨激昂，不過距離選舉還有半年的時間，只要有能力及實力的人出來選總統，將樂觀其成。

工商協進會今天召開第25屆第5次理監事聯席會議，並邀請台北市長柯文哲以「光榮城市」為題發表專題演講，與其他企業大老闆進行交流。林伯豐會前受訪時表示，高雄市長韓國瑜6月1日的造勢活動，對台灣民眾來說，是非常「接地氣」，講話慷慨激昂、振奮人心。

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林伯豐指出，以現階段來看，韓國瑜人氣相當高，不過距離選舉仍有半年的時間，選情變化多端，因此靜觀其變。他強調，只要有能力、實力的人，或對台灣有貢獻的人，都有資格出來選總統，工商界也樂觀其成，因為台灣人才濟濟。

至於投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘近期示警，比金融海嘯更大的海嘯即將來臨，林伯豐對此指出，中美貿易戰對台商的影響劇烈，以外銷美國、經過大陸再外銷美國占了台灣總數近40%，同時也提及華為對台灣採購每年達150至200億元，長期來看，陸方會有因應對策，他認為，IP（智慧財產）應該各自努力，在台灣和大陸進行登記，藉此緩和該現象。