郭台銘分享與前妻林淑如昔日合照　透露婚紗照託夢故事

▲郭台銘與前妻林淑如前往美國旅遊景點合照。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

財經中心／綜合報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘在網路節目Yahoo《鄉民大會》上，分享了多張舊照片，談及家庭、創業、還有跟媽媽的感情。節目中也秀出與前妻林淑如的婚紗照，並分享了當初找出這張婚紗照的小故事。

郭台銘26歲時與林淑如結婚，當時特別挑選了38婦女節作為兩人結婚的日子，他笑稱，這樣就不會忘記結婚紀念日。而當初的婚紗照則是在國際照相館拍攝，前妻過世後，那張婚紗照便與她的遺物一同放置於舊房子中。

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郭台銘回憶道，前妻過世後，某次結婚紀念日前幾天，前妻兩度託夢給他，說想讓他看她穿婚紗的照片。為此，郭台銘開始與兒子郭守正四處尋找當時結婚拍的婚紗照，最終在舊房子內找到已經略為受潮的舊照片。郭台銘認為，這是前妻暗示他要將此照片收好，以免它壞掉或被丟掉。

▲郭台銘與前妻林淑如的合照。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

1980年，也就是郭台銘創業6、7年後，他因工作緣故與身為藥劑師的前妻舉家一同遷居美國。郭台銘也分享了與前妻前往美國旅遊景點的合照與她在書房內的獨照，並回憶當時與前妻的生活。

日前郭台銘在中廣論壇接受郝龍斌專訪時提及，當初追求林淑如時，兩家人因為政治理念不同導致結婚遇到障礙。郭台銘說，前妻的學歷比他高，卻不顧家人反對與他結婚，「我非常懷念她」。