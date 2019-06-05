郭台銘邀蘋果執行長庫克來台　協助台灣發展

▲郭台銘與太太曾馨瑩2008年結婚，蘋果執行長庫克當時也特地飛來台灣參加。（圖／郭台銘競選辦公室提供）

財經中心／綜合報導

鴻海董事長、國民黨總統初選參選人郭台銘今（5）在臉書上直播Yahoo!TV《鄉民大會》節目，在節目中他秀出多張舊照片，包含當兵、結婚、創業、生子等人生階段。他表示，未來若是他當上中華民國總統，他將邀請蘋果執行長庫克（Tim Cook）來台，協助台灣科技發展，庫克也已經答應他了。

郭台銘在節目上回憶許多過往的照片，其中看到他與太太曾馨瑩2008年結婚時的照片，其中竟然有美國蘋果公司執行長庫克的身影，郭台銘表示，庫克當時特別飛來台灣參加，由此可以看到兩人的好交情。

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郭台銘表示，「我這次去聖荷西也去見他」他提到，若是能當上中華民國總統，他考慮請庫克來台灣，「希望能把蘋果供應鏈研發擺在台灣」，希望能藉庫克的力量協助台灣發展，他也表示，庫克已經答應他了。

其實郭台銘與庫克已是2、30年的朋友，日前傳出郭台銘要選總統的傳聞時，外媒就曾報導指出，庫克就有聯繫郭台銘。而日前郭台銘前往花東進行產業之旅時，在台東成功漁港剛好遇到魚市競標，他一看到鬼頭刀馬上就說要買，他表示，「因為蘋果執行長庫克最愛吃這種魚」還說要送去美國。

▼蘋果執行長庫克（Tim Cook）。（圖／路透）